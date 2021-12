SANJA GRUJIĆ SVE ZNA: Dejan je pas kom Dalila komanduje, a on njoj rame za plakanje! A zbog ovoga je Car raskinuo sa Dragojevićkom

Sanja Grujić je u Rajskom vrtu otkrila sve i Dejanu i Dalili Dragojević.

Sanja je oplela po njima i otkrila koliko ju je Dejan razočarao.

- Novo u kući je pomirenje Dejana i Dalile. Njih dvoje su dve labilne persone. Moram da kažem da me je Dejan razočarao i izmanipulisao je mnome, mada je pokazao svoje pravo lice. On reaguje na Dalilinu komandu kao pas, on je preslab. Sklon je samopovređivanju i povređivanju. Moram da kažem da su juče i Dejan i Dalila pokazali i agresivnot kada su krenuili na Cara. Oni su spremni na sve, i sve je meni sumnjivo ovde, oni mnogo lažu. Miljana je rekla jednom prilikom da se Dalila raspitivala kod Bredona o Caru, a ona je poricala, a nakon toga se posavađala sa Majom ona je rekla da joj je Brendon rekao kako je Car vređao Maju. Dalila pati za Carem, kada god ga vidi sa Majom njoj se prevrne želdudac. Njoj je Dejan samo rame za plakanje, a Caru je Maja paravan da bi ostavio Dalilu, jer se prepao od pritiska koji ima - rekla je Sanja pa opet komentarisala Dejana.

foto: Printscreen

- Meni je žao što sam zaboravila reči mog profesora psihologije da je prvi utisak jedini i pravi, i da ako se promeni, svi se svraćaju na taj prvi utisak. Meni je Dejan nejasan, on svojoj porodici nije oprostio posle 5 godina, a Dalili posle mesec dana. On nije branio Marijanu koja mu se svidela od Dalile koja ju je vređala. Takođe kod Mihića na rođendan je dotrčao sa vanglom da napuni a svađao se sa njim. Da ne pominjem da on sada pokazuje agresiju, a gde je to bilo kada je Car rekao da je zaljubljen u Dalilu, nego je obarao glavu. Dalila je izjavila da sam ja gajila simpatije prema Dejanu, niti sam ja ikada napravila takvu emociju, a kamoli pogled ka Dejanu u tom smislu. Dejan i Dalila su za mene predmet sprdnje, oni imaju sve poroke, oni su dve najnezrelije osobe. Devojka koja je otišla u krevet sa drugim čovekom, pored svog muža, a ovamo piše šta te ne ubije to te ojača. On se juče onako ponašao, meni je to katastrofa - rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ja bih volela da Filip i Maja naprave dogovor da zaigra igru sa Dalilom i da se ona ponada da mu se vrati, ili da se stvarno pomire i da se vidi to stvarno kakva je osoba. Dalila bi se tada pokazala u još gorem svetlu, ali bi ona napravila da je Dejan kriv za to, ona je krivila Dejan kao kako je Sandra Čaprić bacila oko na njega, sve se to vidi i komentariše. Ljudska mizerija, oni su meni Divna i Marko DNK i komšija Žika, toliko su mi smešni - istakla je Grujićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:32 Cimerka udarila na rijaliti kolegu! Otkrila da je striper, pa ga optužila da pruža s*ks usluge, on poručio: Spreman sam za akciju!