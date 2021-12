NJIHOV SIN JE PONOVO SREĆAN PORED MENE, A JA SAM IM SMETNJA! Dalila se pogubila, odgovorila da li Dejana ODVAJA od porodice!

Dalila Dragojević svakodnevno je na udaru kritika zbog odnosa sa Filipom Carem i Dejanom Dragojević, a sada je dobila i pitanje vezano za njihovo pomirenje.

- Dalila, da li si se približila Dejanu samo da bi se oprala i niko od njegovih ne dođe za Novu godinu? - pročitao je voditelj Dalili.

foto: Pritnscreen

- Da se ja perem, to bi izgledalo drugačije, kukala bih, molila, izvinjavala, plakala... Ja stojim iza svojih postupaka. Rekla sam mu da me prihvati takvu ako može. Naveo mi je dve osobe sa kojima bih kao bila, ja sam rekla da nema ništa od toga. A rekla sam mu da je bolje da brine o osobi koja me je podržala privatno... Da je pranje, to bi drugačije izgledalo. Ja sam neko ko je uvek stajao iza svojih postupaka. Što se Nove godine, ne znamo da li dolazi ko. Te osobe ne mogu da dobiju ruku od mene. A ako njega porodica podržava njega kao njega, onda treba da dođu i pruže ruku svom simu. Ispalo je sad da su njemu stigle stvari jer nije sa mnom. Da li su mu stigle stvari jer ga vole ili jer nije sa mnom? Ako sada prestanu da stižu stvari ili nešto drugo, onda znači da sam ponovo ja smetnja. Onda se dokazuje da sam im ja bila smetnja. Valjda je bitna srećna, on je sada srećan ponovo. Ja gledam iz onog ugla koji je po mom mišljenju pravilan. Ja znam da je moj otac tu i posle onoga što sam napravila, sa ili bez Dejana, kao i moja majka. Roditelji ako su iskreno tu, su iskreno tu. Ko sam ja da biram ko će ovde doći za Novu godinu? Ja sam povređena sa njihove strane i neću im pružiti ruku. Dejan je ovde u Zadruzi 3 plakao jer mu je David samo pružio ruku. Zbog njegove izjave da sam prvo bilo zaljubljena u njega nikad mu neću pružiti ruku. Ja sam njega i Anu Korać tako dočekala da je Ana rekla da je mama tako nije dočekala. Što je dolazio u kuću žene koja je zaljubljena u njega? Ali svakom svačije - govorila je Dalila.

foto: Pritnscreen

- U jednoj svađi si rekla Dejanu: "Idi tamo gde si rekao da ćeš oprostiti", a on je rekao da će oprostiti porodici. Izgledalo je kao da si sa besom rekla to - dodao je Milan.

- Ne kažem ja to iz čista mira. Ja sam neko ko nikad nije imao problem gde će on da ide, on je taj koji nije hteo da ide. Meni je posle one velike svađe priznao da nije ostao bez prijatelja zbog mene. Ta Jovane to, za koju sam smatrala da nije imala drugarske namere prema njemu... Večeras sam mu u pušionici rekla da mu ne bih oprostila da je meni ovo uradio... I onda je u WC-u rekao da će uraditi to i naterati da mu oprostim. To je to - zaključila je Dragojevićka.

Kurir.rs/I.B.

