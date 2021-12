OBRISALA BIH DAN KAD SAM POTPISALA RAZVOD! Dalila iskreno o bivšem mužu Dejanu, nije sigurna da li je sve njegova OSVETA! (VIDEO)

Dalila Dragojević otkrila je svoju stranu priče o pomirenju sa bivšim mužem Dejanom.

Ona je istakla da je na nuli što se tiče emocija i da ne može da zaboravi pet godina koje je provela sa Dejanom.

- Ja to sve znam, nema potrebe da ga upoznajem ili da flertujem. On sada upoznaje drugu mene, nismo više ljudi bez problema. Mora da me razume kada upadnem u depresiju, a moram i ja njega. Nekada ispada da ja nemam problem jer sam tako malo jača, sada se plaši da će me ugušiti ako mi previše prilazi. Njega sada potpuno razumem. On mi je ovde zaista velika podrška - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Kada sada plače, misliš li da mu se vraćaju slike svega što je bilo, ili je to što ga sada svi osuđuju? - pitao je Bane.

- Ja sam svašta uradila, sastavi i mene. Kako će biti napolju, kako će ljudi koje volim to podneti, kako će me dočekati... Razmišljaš o praznicima, da li će stići pokloni, kakvi će biti klipovi za čestitke... Ne bude ti dobro kada sve na to misliš, ali mi smo različiti, drugačije reagujemo - navela je Dragojevićka.

- Kako komentarišeš, to što se priča da je Dejan bio spreman da 'zakolje' svoju porodicu zbog tebe? - pitao je Čolak.

- Ja kao ja njega razumem, ali ljudi koji to slušaju ne razumeju. Ja kada spomenem jaknu, ljudi tumače pogrešno. Spomenula sam jaknu da je ne volim, jer je najviše sebe povređivao dok je bio u toj istoj jakni, a ne zato što je kupio David. Nikada hvala Bogu, nije govorio to, niti je bilo potrebe ikada da takve stvari radi, to su gluposti - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Kada si bila iskrena, kada si govorila da ga voliš ili kada si navela da ti se gadi? - pitao je Bane.

- Jako me je nervirao, kada je radio to što jeste. I sada me nervira kad treba da objasni nešto, a on se zaleti i nešto razbije. Nerviraju me situacije kada ga vidim snuždenim za stolom. Rekao mi je jednom prilikom da budem tu uz njega kada je u lošoj fazi. Sada, posle svega što smo uradili, treba da budemo srećni i ne treba da se dešavaju neke stvari. Ako nisi spreman u neke stvari, nemoj da ulaziš u taj odnos. Ne znam ja tačno šta on ima u svojoj glavi jer je uvek bio mutan. Nekada ni sama ne znam o čemu razmišlja, jer ume da bude jako proračunat. Ne sumnjam da me voli, ali da li je to osveta, to ne znam, to on najbolje zna. Ima raznih situacija, vreme će najbolje pokazati. On mene najbolje poznaje ovde, osetim njegovu ljubav... Zapitam se kada pređe u neku ozbiljnost, tada mi sve prođe kroz glavu. Situacija je mnogo komplikovana. Ne verujem mu sto posto, poverenje se gradi godinama, a ovde se sve srušilo. Neću se pomiriti sa Filipom, od toga nema ništa i on to mora da zna - pričala je zadrugarka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da možeš da vratiš vreme, da li bi obrisala dan kada si se razvela ili ipak ostala u srećnoj vezi sa Carem? - pitao je Čolak.

- Obrisala dan kada sam potpisala razvod. Filip je samo neko sa kim moram da živim ovde. Sinoć je pokušao da me isprovocira, ali ne reagujem. Spominjao je kako ga boli noga, pretio kako on može da reaguje sledeći put, posle svega onoga sa šlagom. Sve sam čula ali sam kulirala... Misila sam da će taj šlag biti zalepljen meni i nije mi se dopalo to što me me je postavio na dvosed. Hteo je da me osvesti, ali mislim da nema potrebe jer sam ja neko ko je jako svestan svega. Šlag je najmanje nešto što može da se desi. Filip ako nije učestvovao u igrici, nije trebalo da bude tu, a ne drugima da lepi šlag, a njemu niko. Ali dobro, svako ima prava da radi kako hoće. Na neke uvrede sam morala da reagujem - kaže Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)