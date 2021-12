DRAMA TRAJALA CELU NOĆ! Dalila sasula BRUTALNU istinu, Dejan završio u suzama! A onda su se uvukli POD JORGAN!

Dejan i Dalila Dragojević ponovu su bili glavna tema za Crnim stolom, a posle burne rasprave, plakanja i teških reči, završili su u suzama i zajedno u krevetu.

Naime, tokom emisije ''Pretres nedelje' jedna od tema koja je bila na dnevnom redu, jeste odnos Dalile i Dejana Dragojevića nakon pomirenja.

- Prebacim situaciju i za Zadrugoviziju koja je bila - rekla je Dalila. - J l' ti mene zajeb***š? Je l' smo mi posvađani? - pitao je Dejan. - Ti ne znaš da li si posvađan sa mnom - rekla je Dalila.

- Milane, ovo se ovde priča svaki dan. Imam pravo da se smejem - rekao je Janjuš.

- Apsolutno je iskrena, evo ja ti kažem koja nisam dobra sa njom - rekla je Sandra.

- Ja verujem Dalili kad ovo kažem - rekao je Đedović. - Ja njemu svaki put kažem da ne mogu da podnesem kad gleda u sto i kad me prati. Trudim se, priđem mu, nasmejem se i tako... Odgovarao je Ermini i drugima kad su loše komentarisali, da ti je sreća najbitnija i onda si ovakav. Ja mislim da on smatra da ja i dalje gajim emocije prema Caru, čak me je i pitao par puta da li je to završeno. Rekla sam mu da jeste, samim tim što ja nikada ne bih oprostila prevaru - nastavila je Dalila.

Dejan nije mogao da izdrži toliku iskrenost i zaplakao je.

- Ja neću ništa pričati - rekao je Dejan. - To je to, što ja ne mogu ovo...On to misli, ja mu kažem da se smejemo, ali se on onda vraća na Filipa - skočila je Dalila.

- Ona je ovo sve rekla iskreno. Dalila je od a do š rekla ono što je istina i ono što mi svi sa strane kažemo. Dalila je ovde razumno govorila i razumno je da taj odnos nema perspektivu. Milane, oni su preskočili sve vreme, preskočili su i ušli u vezu. Ona je veći odron od njega sada zato što je ovo rekla...Nek im puste klip kada je Dalila krenula da uhvati Cara za ruku i sve što je rekla ja to potpisujem - rekao je Đedović.

Dejan nije mogao da izdrži i otišao je u pušionicu, a za njim je došla i Dalila.

- Ja radim na sebi da ne upadam u depresiju, a imam mnogo veći razlog da budem u depresiji, povredila sam sve koje sam mogla da povredim - rekla je Dalila. - Ja kada bih sebi dao za pravo da se družim sa ljudima, a ja želim da probamo ponovo zbog svega što smo prošli. Ja sada sebe stavljam na rizik iako ne znam na čemu smo, i šta će biti. Ja ne mogu da dignem ruke od ovog odnosa a ti si išla na vantelesnu oplodnju, borila se, primala sve terapije. Ja sa ovom rizikujem, a nikada te ne bih vređao posle svega. Ja se stalno vraćam tebi, a ti ustaneš i kažeš kako te boli ku*ac da se trudiš - rekao je Dejan.

- Meni se desilo kao i tebi, znaš li ti koliko sam ja ponižena, mene je strah da izađem na ulicu. Za mene će se uvek vezati to ime. Ti nisi svestan moje boli - govorila je Dalila.

- Da li bi ti pričala sa mnom da se vaš odnos nije tako završio - upitao je Dejan. - Ne znam, da smo mi dobili dete, mi ne bismo ušli ovde - dodala je Dalila.

- Ti si nekada toliko hladna prema meni da ja ne znam gde sam - rekao je Dejan. - Ja nemam volju da sedim tu i da gledam u jednu tačku zbog tebe, a ne možemo mi imati bolji odnos nikako - rekla je Dalila.

Na kraju su ipak završili zajedno u krevetu.

