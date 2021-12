MAJA POLJUBILA JANJUŠA I PRIZNALA DA JOJ JE NAJDRAŽI! Marinkovićeva šok potezom napravila muk u Beloj kući! (VIDEO)

Došao je red da u današnjem specijalnom zadataku šlag osobi koju ne podnosi u lice zalepi Maja Marinković.

- Ovaj šlag zalepiću nekome ko me je povredio, koga sam najviše volela. On mi je i dan danas najdraži, bez obzira šta se desilo - rekla je Maja, zalepila Janjušu šlag i poludila ga u slepoočnicu.

foto: Printscreen/Zadruga

- I jesam i nisam zaslužio ovaj šlag. Ovako kad je normalna, ne mogu da se ljutim na nju. Nisam očekivao poljubac - rekao je Janjuš.

- Zarumeneo si se malo, da li ti je vratilo stala sećanja? - pitao je Darko.

- Kako ne, to su bila stara vremena - dodao je košarkaš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ramislila sam, shvatila da mi neke nepotrebne stvari nisu potrebne u životu, ne mislim na Janjuša, mislim na neke jeftinoće (pokazala na vrata gde je Car otišao sa Marijanom). Moram da poštujem sebe. Ne mogu ja da zalepim šlag Dalili ili nekome, Janjuš mi je stvarno mnogo značio, povredio me je, kao i ja njega. Uradila sam to nežno, dobio je i poljubac uz to. Nemojte da mi se smejete - rekla je Maja.

Kurir.rs

