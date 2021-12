DA JE FILIP CAR MOJ SIN, ODREKAO BIH GA SE JAVNO! Osman Karić nikad oštriji, osuo žestoku paljbu, a o Dalili i Dejanu je rekao OVO

Kao neko ko je poznat po svom britkom jeziku, ni ovaj put nije štedeo, pa je prokomentarisao sva aktuelna dešavanja.

Osman Karić, otac Stefana Karića, detaljno je izanalizirao dešavanja u Beloj kući, pa se osvrnuo i na Stefanovo izlaganje za Pink.rs.

Naime, zadrugar je naveo kako će po izlasku iz Zadruge, ukoliko budu opstali do njegovog izlaska, da zaprosi svoju devojku Jovanu Ljubisavljević. Takođe, naveo je da je sanjao svog oca da je ljut na njega i misicu, pa je Osman vrlo rado i to prokomentarisao.

- Što se tiče Stefanove izjave i Novogodišnje želje da zaprosi Jovanu po izlasku iz Zadruge, ja kao otac ne bih imao ništa protiv, čak šta više, voleo bih da mu se želja i ostvari. Mislim da je baš dosta toga prošao kada su devojke u pitanju, mislim da se retko ko u Srbiji, a i Beogradu može time pohvaliti. Tako je Stefan i dobio nadimak "zavodnik u gradu No1''. Ja kao otac nikada ga nisam požurivao u tome da treba da se skrasi i ženi, drago mi je da je do tog zaključka sam došao, verovatno što je u Jovani prepoznao ženu za celi život. Naravno rijaliti Zadruga mu je u tome dosta pomogao, gledajući sve te devojke i upoređujući ih sa Jovanom samo je ubrzalo njegovu želju da stane na ludi kamen što pre. Da objasnim i zašto. Devojke tamo, ne baš sve, ali 97%, su jako nemoralne, pohotne, promiskuitetne, ne prezaju ni od čega da bi došle do svog cilja, a cilj im je ne da zarade novac. One ne razmišljaju mnogo šta će biti kad izađu, šta će im reći roditelji i narod koji to sve prati. One hoće samo da budu poznate, popularne i slavne, pa makar to bilo i na pogrešan način. Citiram jednu devojku iz filma Vidimo se u čitulji gde kaže"Ja hoću da budem poznata, hoću sve i odmah". Mislim da je Stefanov izbor, kada je u pitanju Jovana, pun pogodak. Jovana je jako vaspitano dete, mirna tiha, komunikativna, uviđavna, elokventna, ljubazna. Sve reči hvale od mene za nju. Kažem, što se mene tiče i Stefanove želje, naravno podržaću ga u tome, ali jedno smo zaboravili i ja i vi, da se za to pita i Jovana koja u svemu tome daje poslednja reč od koje sve zavisi - rekao je Osman.

Kada se osvrnemo na aktuelna dešavanja u Zadruzi, o kojima bruji ceo region i šire, Osman je izneo je svoju analizu veze Maje i Cara, pa je i prokomentarisao skandaloznu svađu koja je izbila između njih u emisiji ''Gledanje snimaka''.

- Što se tiče Maje i Cara, ne bih mnogo pričao, već sam dosta puta davao svoj sud o tome, pa ne bih da se ponavljam. Mislim da je ta veza bolesna I pogubna po oboje. Mislim da je Car nekim slučajem moj sin, odrekao bih ga se javno i ne bi imao pristup u kraj koji živim, a kamoli da se vrati kući. Mislim da je on neko ko leči komlekse nad ženama, glumi opasnog momka sa asfalta Crkvenice u kojoj ima jedno šetalište pored mora i desetak manjih isprepletanih ulica. Opet Maja, čijeg oca Takija poznajem površno i na neki našin čoveka poštujem, ali ga ovim putem neću tapšati po leđima i govoriti mu šta želi da čuje. Rećiću mu dobronameran savet da svoju ćerku po izlasku uhvati za ruku i odvede nekom dobrom lekaru, psihijatru, dok još ima vremena. Maju poznajem lično, dobar je čovek, na neki način je poštujem i volim kao da mi je dete, ali ima "opsesivno kompulsivni sindrom", koji se danas terapijama uspešno leči. Da sam joj ja otac, ja bih to uradio, e sad, šta će uraditi Taki, to je na njemu - rekao je Osman.

Osman je prokomentarisao pomirenje bivših supružnika Dejana i Dalile Dragojević, na šta je on imao vrlo kratak komentar.

- Dejan i Dalila, izrežirani deo filma "Povratak Džedaja", a njihov je "Povratak Aždaja". Dalila je Dejanu uvalila "kobaju i jaja", samo ću to reći - ,zaključio je Osman Karić.

