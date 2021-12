OSMAN KARIĆ RAZVEZAO JEZIK! Nije štedeo Dalilu i Dejana, a tek da čujete mišljenje o Caru: ONA je gospodarica njegovih emocija!

Danima unazad, priča se o ''paklenoj četvorci'' u Zadruzi 5. Dalila i Dejan Dragojević, Maja Marinković i Filip Car ne prestaju da intrigiraju domaću javnost.

Kao neko ko je poznat po svom birtkom jeziku, otac Stefana Karića, Osman Karić osvrnuo se za Pink.rs na komunikaciju Dalile i Cara tokom gostovanja kod Ognjena Amidžića, Dalilin konflikt sa Markom Đedovićem, kao i na njeno zbližavanje sa Dejanom.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Za Cara smatram da je inteligentan pametan momak pun dokazivanja u osvajanju svake devojke koju startuje pogotovo kada je Dalila bila u pitanju, ona mu je bila poseban izazov pogotovo što je znao da je Dalila udata i ko je u stvari Dalila i uopšte bračni par Dragojević. Kažem opet, jeste inteligentan ali isuviše mlad i zelen za Dalilu koja ovu igru drži u malom prstu. Car je srećan što se u rijalitiju pojavila Maja te ga je na neki način spasila svega što bi mu se desilo na kraju u vezi sa Dalilom. Kažem opet, Car je potcenio ženu koja je rođena da vlada svojim svojim jačim polovinama i koja je osvetoljubiva. Dalila je isto tako inteligentna ali i kvarna, uvek je tri koraka ispred. Car je za nju mala beba - rekao je Osman.

On tvrdi da bi Filip prihvatio izazov tokom emisije, gde je s Dalilom trebalo da, poput Maze i Lunje, pojede gumenu bombonu, ali da nije smeo zbog Maje,

- Što se tiče igrice Maze i Lunje itekako bi pristao, ali jednostavno Maja mu je uterela strah u kosti, čak pri Dalilinim izjavama u nekim trenucima u Amidži emisiji nije smeo da pogleda u nju, nego je skretao pogled levo i desno. Car je neko ko mnogo priča a malo daje, pogotovo kad preti nekom od zadrugara da će glave leteti, a odmah zatim dobije batine od devojke koja ga naplavi. Nisam naravno za to da se devojke biju, ali sam za to da se bućnu u hladan bazen čisto u samoodbrani i da malo ohlade glavu - rekao je Karić.

foto: screenshot Pink tv

Prošlu nedelju obeležio je i sukob Dalile i Marka Đedovića. Usledilo je trenutno primirje, međutim Osman smatra da haos tek predstoji.

- Đedovic je neko ko ima posebno mesto u rijalitiju, ne može da mu se ospori da je zbog struke novinara kojom se bavio, obavešten o svakom od zadrugara. Đedović zna gde "đavo spava", a lično mislim da ga taj opis ''Đavo'' lepo opisuje kada je u pitanju "seča" zadrugara za crnim stolom. Mislim da nije slagao ništa u vezi Dalile, mada opet kažem, Đedović Đavo a Dalila Šejtan, na isto ti dodje. Biće tu ljute borbe - dodao je Osman.

Za sam kraj, Osman se osvrnuo i na razgovor Dalile i Dejana u kojem su jedan drugom sasuli sve u lice i progovorili o svemu od samog početka rijalitija.

- Po stoti put ću reći da će se na kraju izmiriti, to je moje mišljenje. Ona je gospodarica njegovih emocija. On je tu "Univerzalni vojnik" radi, a i živi po vojnim pravilima, kao omađijan, za njega je ona centar sveta. Svestan je da je ona prešla limit ali njegova velika, čak, bolesna emocija koju oseća kada je Dalila u pitanju, sve će negde potisnuti i prosto izbrisati. Da budem iskren, ko sam ja da im sudim, možda sam u životu mnogo veće grehe napravio, ali bih iskreno voleo ako i dođe do pomirenja, da će mu Dalila dozvoliti da se Dejan izmiri sa majkom bratom i sestrom, jer čovek koji ne poštuje svoju porodicu neće verujte, ni tuđu - zaključio je Osman.

foto: Printscreen/Zadruga

