DALILA I DEJAN U HISTERIČNOJ SVAĐI NAKON POSETE DRAGOJEVIĆA: Bivši supružnici na ivici fizičkog obračuna, REŽALI JEDNO NA DRUGO!

Dejan Dragojević prišao je Dalili u dnevnoj sobi kako bi porazgovarao sa njom i sumirao utiske posle posete porodice i prijatelja. Ovaj razgovor ih je doveo do još jedne žestoke svađe.

foto: Printscreen/Pink

- Guraj kako smatraš da trebaš, ako ti bilo šta zatreba tu sam. To je sve što imam da ti kažem - rekla je Dalila.

- Šta znači ovo sad? - pitao je Dejan.

- Znači da je tako najbolje. Čula sam kakav je bio susret... Znaš šta je meni drago, što niko od mojih nikada nije rekao ne treba ti on, ni jednu ružnu reč... Ponovo sam prokleta zato što želim više od svega - rekla je Dragojevićka.

- Okej... Znaš šta je poenta - rekao je Dejan.

- Poenta je što si ti uvek bio na vrhu, uzdignut, a ja jedno ništavilo. Trpela sam pet godina sve i svašta, a ti si govorio da je sve nebitno i da me voliš. Sve ovo danas je tebi trebalo, tek sam danas to saznala. Nisi me ni pozvao da izađem da dođem... Ovo je tebi sve trebalo, sve je do sada bila laž, tek sam danas shvatila koliko sam ja ništavilo - nastavila je Dalila.

- Ti si se lažno predstavio! - vikala je Dalila.

- Čime? - urlao je Dejan.

- Znaš ti čime! - rekla je Dalila.

- Hajde isprovociraj me! Šta sam ja tebi uradio? - vikao je Dejan.

- Kakva si ti pi*ka! Šta me pitaš šta mi je? - urlala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Odrvatna si! Stalno me odbijaš! Kad god ti priđem ti me teraš od sebe! Stalno me teraš! Da li sam ja tebi nešto uradio loše? Branio sam te od svega lošeg i nemoralnog! Ti si bila srećna a ja sam bio ubijen! Posle svega ja ti priđem ti me gruneš! Do kad ćeš biti takva? Nemam više snage nemam, za sve se trudim - vikao je Dejan iz petnih žila.

- Sve ti je draže od mene, svi i sve - nastavio je.

- Nemoj da ti skočim za vrat - pretila je Dalila.

- Ma nemoj - rekao je Dejan.

- Neću više da budem karakondžula - rekla je Dalila.

- Ja sam samo došao da te pitam kako si i da te zovem da jedeš - rekao je D

foto: Printscreen/Pink

ejan.

- Marš tamo, idi pitaj nekoga drugog - vikala je Dalila kroz zube.

- Kad se napolju budemo sreli oči u oči, videću tvoju iskrenost. Ovde si lažan - govorila je Dragojevićka.

- Zašto sam ja lažan - pitao je Dejan.

- Sve što si rekao na Zadrugoviziji za mene, to si sve ti... Ti si taj koji je nosio masku - govorila je.

- Nije tačno, ja sam za tebe bio dobar i požrtvovan - dodao je Dejan.

- Lažeš, lažovčino! Pet godina sam trpela najgora ponižavanja, da bi se ti sad okrenuo na tu stranu - rekla je Dalila.

- Nemoj sad opet to - naveo je Dejan.

- Činjenica je da se mi jedino možemo da se družimo, i to da se raspravljamo ovako. Tako da ni od druženja nema ništa - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

