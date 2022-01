UMRE MI UJAK, OSTAVIM MAJKU I ODEM DA RADIM! Sandra Rešić na Badnji dan se SLOMILA: Na kraju zaradila pišljivih 150 €!

Pevačica Sandra Rešić ispričala je u "Zadruzi" kroz kakvu je golgotu morala da prolazi na nastupima.

Ona je istakla da je morala da peva i kad joj do života bilo nije.

- Pevala sam po cičoj zimi. Plus 40, a onda minus 40. Štikle, sandale, led, pocepane čarape, menstruacije, temeprature 40 stepeni. Dobijem menstruaciju, raspada mi se duša od bolova, ja pevam kao da mi nije ništa - ispričala je Sandra cimerima i dodala:

- Umre mi ujak koji me je očuvao i koji mi je zamenio oca u 19:20, a ja sa Savom Perovićem pevam u klubu u Novom Sadu od 20:00 časova do 05:00 ujutru. Gazda je samo rekao: "Ko bre umro? Misliš li da to mene zanima. Ja bre imam rezervacije!". Ostavljam majku samu koja se raspada od života, nema je. Od stresa dobijem temepraturu i idem i pevam kao da se nešto nije desilo - istakla je ona i napomenula:

- Vozila sam sama, magla, slupam ceo automobil. Nema, gotov. I zaradila pišljivih 700 evra za četiri dana u Novom Pazaru, a šteta na automobilu 1.600 evra. Radila svadbe iz dana u dan, ne znam više ni u kom sam gradu - zaključila je Rešićeva koja je po nastupu zarađivala nešto više od 150 evra.

foto: Printscreen/Zadruga