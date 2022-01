JA KUKAM, PEVAM DO 5 UJUTRU, PA IDEM NA SAHRANU: Sandra Rešić iznela BOLNU prošlost, život je LOMIO ali posao nije trpeo! (VIDEO)

Sandra Rešić je otkrila Neveni Savić i MC Aleks kako je morala da nastupa kada joj je umro ujak, pa objasnila da je to pevačima posao i da ne smeju da imaju izgovor ni za šta.

Ona je ispričala situaciju iz prošlosti koja ju je pogodila.

- Mene su odgajili ujak i majka, i ujak mi umire taj dan u 7.20, a ja u 8 idem sa Savom Perovićem na nastup, na koji smo morali da odemo jer je najavljivano bas dugo. Mi smo otišli, a vlasnika kluba to nije zanimalo. Pevali smo od 9.15 do 5 ujutru. Završava se to, ja kukam, a dva dana nakon toga ja imam nastup u takmičenju, ja pevam 'Sve moje zore', Lukas koji mi se klanja, a nakon toga idem na sahranu... - pričala je Sandra.

- Pa moraš - dodala je Aleks.

- Ma da, koliko god da smo poznati, to nam je posao, zato meni Gruja nije jasan - dodala je Sandra.

