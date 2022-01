HAOS ZA CRNIM STOLOM! Milica i Mensur zaratili sa Tarom i Anom zbog NEMORALA, nizale se optužbe, tresla se Bela kuća! (VIDEO)

Tara Simov je dobila reč u emisiji "Gledanje snimaka" da prokomentariše ljubavni klip Ane Jovanović i Mensura Ajdarpašića, ali i izlaganje Milice Veselinović.

- Mensur je besan na Anu, sad brani Milicu. Što Milica ne plače sad, a plakala je pre minut. Gde su suze? Gde su suze? - pitala je Tara.

- Kako si monstruozna, hoćeš da osporiš Miličinu ljubav prema meni - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da te voli, ne bi se raspitivala za bivšeg, ne bi ti pravila scene, ne bi te tukla - rekla je Tara.

- Ti hoćeš da mi gurneš ovu malu i da ubediš da je to ljubav, a ovo što Milica plače da nije ljubav. Ja sam realan do koske - odgovorio je on.

- Neka sam jadnica, gledaću ga sa svim devojkama, ali neću da mu teram inat i da idem s k*rca na k*rca. Da je hteo Filip, Ana bi bila na njegovom k*rcu - urlala je Milica.

- Htela bi ti, ali te niko neće. Peri se sada - rekla je Tara.

- Samo da je Filip došao na vreme, htela bi ona. Ja nemam od čega da se perem - govorila je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Peri se od Tomovića, bivšeg, njegove braće, bežanja od kuće... - uzvratila je Simova.

- Po vašim delima, ja vam nisam ni do ovde - poručila je Veselinovićeva.

- Debilčino, tražila te policija kad si bežala od kuće sa 14 godina, j*bala se ovde sa 17 godina, ti pričaš o nekom moralu - skočila je Ana.

- Ona nekom nešto da priča, imala s*ks posle dva dana veze, a pričate da je moralnija od Ane koja se poljubila sa dva muškarca ovde - rekla je Tara.

- Ja sam mogla da flertujem sa svima, ali nisam - rekla je Milica.

- Pa niko te neće. Umišljaš da si ribetina - nastavila je Simova.

- Da možete, raščešili bi je ovde. Nikada neću otići od nje, a ona je dokazala ko je i šta je - rekao je Mensur.

