ZOLA RONI SUZE JER SE MILJANA UDALA: Setio se svega što je prošao s njom - TUČE, SVAĐE, TRUDNOĆE, a ovo ga sad NAJVIŠE MUČI!

Marko Osmakčić i Lazar Čolić Zola sedeli su u dovrištu, pa su započeli razgovor o njegovom odnosu sa Miljanom, koja je diskvalifikovana jer ga je krvnički u snu istukla, a sad se i udala.

- Ja te tek sad počinjem kapirati i krivo mi je što sam ti to pričao ranije - rekao je Marko.

- Ubija me još više kad kažu da nemam od kad sam sa njom...Ne možeš to tako gledati je**ga. Imam osećaj da nikada neću naći osobu kao nju, kao što me je ona volela. Bolesna je, ne mogu biti sa njom. Taj odnos nema budućnost - rekao je Zola, pa je zaplakao.

- Mogla je da me ubije. Išla je na to da me ubije", plakao je Zola.

- Ma znam Zola, ne možeš ni tamo ni ovamo - tešio ga je Marko.

- Svega je bilo, ja nisam bio u finansijskoj situaciji kao što je ona bila...Imala je ona uvek više od mene, a ja da sam imao trošio bih više nanju. Trošio sam na ku**e, a ne na nju - rekao je Zola.

- Nisi ni stipsa ni cicija - dodao je Osmakčić. - Mene ovde sve podseća na nju i ove cigare i ovaj prostor i sve. Svestan sam ja da ona nije dobro, ali ne možeš protiv toga. Koliko god sam mislio da mogu da se vežem ponovo, ne mogu je**ga. Nisam možda trebao ovako postupiti. Meni posle tog se**a dođe da kažem, izađi bre iz kreveta. Pričala mi je da kad izađemo, da je ona totalno drugačija - pričao je Zola kroz suze.

Podsetimo, Miljana Kulić na Badnji dan je otkrila da se udala i tako stavila tačku na ljubav prema Zoli, zbog kog je diskvalifikovana.

