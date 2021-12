ZOLA I NEVENA RASKINULI! Stiglo ga KAJANJE zbog Miljane: Pogrešili smo što smo ušli u odnos (VIDEO)

Zbog haosa koji se dešavao po imanju, Nevena Savić nije mogla da čuje izlaganje Lazara Čolića Zole u Amneziji, pa su nakon emisije iskreno popričali o njegovim emocijama prema Miljani Kulić.

- Sinoć me je proradilo, zaplakao sam, nisam ni slušao šta pričaju, zagrlili me - pričao je Zola.

- Razumem kako se osećaš, izašla je, ona je došla da zaradi pare za dete... Nije samo tebe, šta je sa Pekijem, Deniz, Đedovića... - rekla je Nevena.

- Sve ja to znam, ali ja sam takav čovek - dodao je Čolić.

foto: Printscreen

- I ja sam takav čovek, uvek se preispitujem - rekla je Savićeva.

- Nije samo to što me muči, nego i taj odnos sa porodicom, onda stiglo me to što sam doživeo - govorio je Zola.

- Sve ja razumem, nemoj da imaš odgovornost prema meni. Da se ono nije desilo, ti bi i dalje bio u vezi, pomirili biste se... Prešao si je preko motke - rekla je Nevena.

- Došlo bi do toga što bi došlo, ja samo smatram da nigde nisam pogrešio. U ovom momentu, kad bi trebalo da ti budem posvećen, ne mogu... - nastavio je Čolić.

- Razumem, sve je iz glave. Pogrešili smo što smo stupili u taj odnos. Ako ti je lakše, ne moramo ni da komuniciramo - nastavila je Savićeva.

foto: Printscreen

- Samo ne moramo da pričamo o tome i to je to - dodao je on.

- Opusti se, idi lezi - poručila je ona.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:19 40 DANA BEZ MARINKA: Rokvići zapevali u čast oca