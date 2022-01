5 GODINA SAM TI BILA VERNA I POŠTENA! Dalila optužila Dejana za KRAJ BRAKA, pa ga emotivno ucenjivala! (VIDEO)

Dalila i Dejan Dragojević odlučili su da ne spavaju ovog jutra i u pušionici pokrenuli razgovor o svom odnosu, a onda došli do zaključka ko je kriv za krah njihovog braka.

- Tu niko ne zna, to ne znaš ni ja ne znaš ni ti. Neke priče se moraju dešavati, nešto se mora desiti. Niti ja tebi mogu da zabranim komunikaciju, niti ti meni. Ja se nisam promenila ni zbog koga. Pet godina sam osećala da treba da ti budem verna i poštena - pričala je Dalila.

- Mi smo ušli u vezu i bilo je šta je bilo. Šta ti imaš sa mnom sad - rekla mu je Dalila.

- U pravu si. Ja nemam ništa sa tobom, najbolje da sada sednemo svi troje zajedno i smejemo se. Potrudiću se da ne komuniciramo, ja sam tobom mogu da sedim do 10, a ti sa mnom ne možeš. Ja ne znam šta ti hoćeš, a šta ne. Ja mislim da sam lud. Hoću da znam na čemu sam - rekao je Dejan.

- Ti si prišao meni posle svega, jesam ja to tražila od tebe. Rekao si da ti je gore kada sam sama nego kada sam u vezi - rekla mu je Dalila.

- Ti pričaš jedno ovde, drugo na putu do izolacije, treće u izolacije. Što nisi rekla, slušaj Deki, mene boli pi*ka i to je to - rekao je Dejan, a Dalila je istog trenutka preasnula u smeh.

- Ma, mene ništa ne zanima u životu, samo da preživim ovde i da vidim svog oca i majku i da budem normalna ako ikako postoji mogućnost. Ti sve hoćeš na silu - rekla mu je Dalila.

- Sad bh te ištipala ovde, je li znaš. Ti bi najviše voleo da ti sednem na polni organ sada - drala se Dalila.

