DALILA MI NIJE BILO KO, BIĆU UZ NJU KAD JOJ JE TEŠKO! Car na strani bivše ljubavnice, ali misli da Dejana svesno tera u PROVALIJU!

Filip Car progovorio je o situaciji sa Dalilom Dragojevićem i njenim bivšim mužem Dejanom koji se nakon što se isekao vratio u rijaliti.

On je istakao da se oseća kao da je uzrok svađa Dalile i Dejana.

- Nekako kad dobijem potrebu da joj priđem ljudski, od nje vidim nešto što mi se ne svidi. Ali ovog puta je bilo specifično, stavila je kapuljaču i pogledala me je. Mislio sam da je otišla na kapiju, ali kad nije, skontao sam da je u ekonomskom. Vidim nema Đedovića, Sandre, Dejana, rekoh idem ja. Došao do nje, ne znam ni šta sam pričao, Malo je smešno što sam to ja. Ja joj dajem savete, a uzrok pola njenih problema. Ona misli da ja nemam empatije, da nisam čovek od krvi i mesa, a jesam. Samo imam mehanizam odbrane kad je neko bezobrazan. Mislim da je ona sada u najgorem stanju, imao sam potrebu da priđem. Ako se opet desi, neću se razmišljati, prići ću joj - ističe Car i dodaje:

- Ona me pita gde sam bio kad joj je bilo najteže. Tad je bilo njih 30, bio je i Dejan, sad je bila situacija da nema nikoga. Ako budem video da je Dejan uz nju ili neko drugi, neću se gurati. Malo sam ja imao krivu ideologiju, krivi stav. A i pored Maje nisam mogao nikome da priđem, ne možeš njoj da dokažeš da je to čin ljudskosti, a i zna se kako Dejan to tumači. Ja bih joj u mnogim situacijama prišao, zagrlio je, rekao joj izvini, oprosti... Bar nekako da joj se iskupim, da budem u tim momentima uz nju. Ne mogu ja reći da je ona meni bilo ko. Nije isto da li plače ona ili neko sa strane... Smatram da sam dobro postupio.

- Treba da razgovaramo van crnog stola. Ona je tad odbila taj razgovor, ovo je bilo spontano. Dosta sam ja loših stvari napravio koje su uticale na nju. Znam ja da puno grešaka koje ona pravi, da ih nije svesna, i da ih radi zbog mene. Ja znam da je svaki plač, da sam delom uzrok ja. Ja sam mnoge stvari uradio, ali da li sam mislio da tako treba... Nekad kad prekrstiš, moraš da budeš surov. Evo njoj sad situacija sa Dejanom, još je gore. Žao mi je za neke stvari, nije trebalo da tako uradim. Ušao sam u zabranjenu ljubav, pa u vezu sa starom ljubavi, sve su to greške kardinalne - dodao je FIlip.

- Ja bih najviše voleo da do poslednjeg dana budem sam. Ali ja sam takav, teško mi je da ne uđem u muško-ženski odnos, fali mi ljubavi, takav sam. Najviše bih voleo da mogu da izdržim sam. Vodim borbu sam sa sobom. Ja mislim da između Dalile, Dejana i mene ne treba da bude nikakvog kontakta, ali nemoguće je. Ali nemoguće je i da kažem: "Ko je j*be". Nešto mi ne da, vuče me... - rekao je Filip.

- Mislim da Dejan od nje očekuje ljubav, a ona mu to ne može pružiti, a ona ga želi blizu, leči grižu savesti, a ne mogu da ispune to što očekuju jedno od drugog. Onda je najlogičnije da se raziđu, ali izgleda da ne mogu. Ja dobijam utisak da ona više radi na tim razgovorima, zato mi je to nejasno. Pokušaću da pričam sa njom. Ispada još gora nego što jeste. Čini mi se da ga svesno gura u provalije... A nije mi ni on jasan. Ne znam šta je tom momku spas. Možda da uđe David, to je ispravna momčina. Ko može da ga vrati od Dalile i te zaluđenosti, ništa mi nije jasno - rekao je Car.

