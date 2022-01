DALILA I DEJAN BEZ DLAKE NA JEZIKU: Dragojevićka tvrdi da se PRODAO zbog Biljane i Davida, a on OGORČEN zbog svega što se desilo!

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević otvorili su duše o svojim osećanjima.

Dejan je prvi na redu progovorio i to posebno o svojoj porodici.

- Sad sam imao raspravu sa Dalilom. Prvo mi je vratila moju burmu, pa je dobacila u prolazu, pa pitala da li mi treba pomoć, pa došla kao da priča. Meni se ne priča, a treba da joj objasnim neke stvari. Došla da mi se izvini što me je napala zbog Matore, piva... Onda pominje svašta, hoće da me izrevoltira. Verovatno hoće da joj govorim da je volim, da nije to tako. Ja sam pokušao da sažvaćem sve, ali sam shvatio da je greška. Možda je bolje da se desilo sve to, kasnije bi bilo još gore... Sve me muči. Ona kad ode u izolaciju, može da se smeje sa osobom koja petlja i laže, sa mnom će naravno da se svađa, treba da popričamo o svemu. Ako joj se smeje, neka ide u izolaciju. Onda ode tamo, svađa se, smeje se tri sata do ujutru. Ja joj dođem kao pegla neka, da sve zategne. Neka uštine njega, ne mene... Daje na značaju nekome ko ju je etiketirao ceo život, a ja koji joj nisam ništa uradio, ima zamerku da mi nađe - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ogorčen sam što mi je sve ono uradila, šok za šokom, ne mogu da prezupčim. Onda je vidim skrhanu, pa mi se vrati na kuću gde smo živeli, ja se gubim ovde, ne mogu... Trudim se. Ne sekirajte se, izvinjavam se svima koji su pretrpeli šok, izvinjavam se muzičarima, svima. Pokušao sam da ispravim nešto, očigledno ne ide. Okrećem pola lista novog, ne mogu da obećam da je ceo - rekao je Dejan.

Nakon razgovora sa Dejanom Dragojevićem, voditelj je ugostio Dalilu.

- Dino mi je rekao da je došao Dejan, ja u pušionicu, očekujem da će ustati, da mi kaže hvala što sam brinula, on meni dobar dan. Meni krene ono moje, napravim scenu u garderoberu, štipala sam ga, kajem se zbog toga. Uglavnom, žao mi je što sam tako postupila, ali kad sam dobila to dobar dan sve mi se pomešalo u glavi. Neću više sebi to da dozvoljavam. Jedno drugom samo otežavamo, pravimo probleme, može doći samo do gorih stvari. Ja verovatno stvorim njemu lažnu nadu, a on meni želi da nametne kao da nisam ništa uradila. Ja se opustil, poletim, a onda me on vrati na fabrička podešavanja. On meni kaže malopre: "Ti si mene prevarila", mada ja mislim i da nisam, sve sam rekla transparentno. Ja mu kažem da je hteo da pređe preko svega... Nisam završila sa njim priču, ali završiću je sa jednom rečenicom. Reći ću da između nas ne može ništa da postoji, ni drugarstvo, ni uzajamna pomoć, ni da mi prilazi kad sam tužna. Ja ću odstupiti svaki put kad vidim da hoće da mi se približi. Malopre je hteo da mi nametne da sam ja kriva za to što mu se desilo, da je video kako smo se Filip i ja držali za ruke. Ja sam Filipa htela da dozovem pameti, da mu kažem da nije kriv za moje suze, Dejan je prišao, mislio da mi Filip preti, onda je krenulo razbijanje. Završiću taj razgovor sa Dejanom, ne želim da se više dešavaju stvari. Poštedeću ga nekih komentara. Ja sam mu rekla da smatram da me ne voli i da je sve radio zbog navike, da ne može da se odvoji od navike. To postoji i kod mene, onda izgleda bolesno, jer sam uradila to što sam uradila. Smatram da je za nas dvoje najbolje da svako bude za sebe - istakla je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- On kaže da sam ja kriva za raspad te porodice, da sam zlo. Kad sam mu rekla da se prodaje za neke stvari, eliminiše me nakon što je ugledao Davida i Biljanu, sumnjala sam da je bio komentar za mene. Pitam ga da li je moguće da se proda za to i kaže meni samo dobar dan. Onda mi Đedović kaže da je njih ostavio da bi bio sa mnom, zašto ne bi mogao mene. Mene samo neke te stvari bole. Onda ispada da sam ga ja držala u podrumu, ispadam najgora, a nije tako... Ispada da sam ja kriva za njegovo stanje. Ja sam shvatila da je njemu stalo kako se on prikazuje, to je potvrdio večeras kad mi je rekao da zbog mene napolju ispada psihopata. Onda ne radi ništa zarad ljubavi. Onda sam mu rekla da vidi kako je Ša došao da se bori za ljubav, a Tara ga je nazivala psihopatom. Kad nekog zaista voliš, onda te ne zanimaju ni mediji, ni publicitet... Meni je sve tu kristalno jasno. Rekla sam i da su Dragojevići namirisali keš. Zar je bitno da mu u takvom stanju kažu bio si (gore), a sad si (dole). A zbog čega je dole, zbog mene... Tu je namirisano prvo mesto. Đedović mi je rekao da svaka moja dobra namera mene čini najgorom, jer od toga kreće ovo lupanje. Neka su oni živi i zdravi, ja ću gledati sebe. Meni je drago što moj otac ni za koga nije ništa rekao, samo meni da me i dalje podržavaju, a čovek je koji je doživeo najveću sramotu. Jutros sam se osećala odvratno. Ja sam svima oprostila sve, nisam zlopamtilo kao drugi - istakla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

