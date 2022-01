DALILA PONOVO PRIŠLA DEJANU! Pokušava na sve načine da se OPERE, pa uradila ono što niko nije OČEKIVAO OD NJE posle svega! VIDEO

Dalila Dragojević je ponovo prišla Dejanu u garderoberu, pa mu se izvinila za jučerašnji haos i scenu sa proslave srpske Nove godine:

- Samo da ti se izvinim za Matoru, za ono što sam te napala i štipala. Izrevoltirao si me, zato sam to uradila. Izvini za sve to, eto - rekla je Dalila, što niko nije očekivao od nje posle svega što je uradila bivšem mužu.

- Dobro - odgovorio je kratko Dejan.

- Ja sam te štipala jer si divljao tamo. I onda kad sam došla, nije trebalo da te štipam. Onda me je sve puklo. Kada sam shvatila da si povređen i ovako, otišla sam da lomim staklo. Tebe je odvele obezbeđenje i to je to. Došla sam do zaključka, da si se udarcima opametio i shvatio da ovde ne treba da imaš ovde ništa, pa čak ni tu normalnu komunikaciju. Ja znam da su ti mama i brat doneli stvari do kapije.

- Došli su da me vide. Stvari mi je doneo David sutra dan. Tvoje ponašanje je moglo da bude normalno nego si nadrkana, odvratna i bezobrazna. Opet ćeš me iznervirati. Da li sam pokušao da pređem preko svega? - pitao je Dejan.

- Valjda jesi. Vidiš kako ti mene povređuješ. Rekao si da od najgore praviš najbolju - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

