HOĆEŠ DA KAŽEM KAKO SI SE SEKLA NAPOLJU? Ša preti da će izneti Tarine ŠOK tajne, ona otkrila da ju je njegova majka nazvala K**VOM

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša nastavili su da pričaju o svom odnosu u krevetu, a onda je došlo do rasprave zbog toga što je reper uvredio njene prijatelje.

- Ne volim te, ali nešto postoji. Ne mogu da nas zamislim zajedno - rekla je Tara.

- Najbolje je da se udaljimo. Ja želim da me neko voli, da zaspim sa neki, da se budim sa nekim, da me neko zagrli. Ne pada mi na pamet da budem sa nekim ko ne zna šta hoće. Ni za sto života. Moraš da mi dokažeš da me voliš, da bih se prepustio. Ili piškiš ili ne piškiš - poručio je Ša.

foto: Printscreen

- Ti mi vređaš prijatelje, optužuješ da varaju devojku... Ja sam mogla da vređam tvoju mamu što mi je rekla da sam k*rva. Jesam ti dirala porodicu, bivšu suprugu? Jesam uvredila bilo kog od tvojih prijatelja? Prećutala sam tvom drugu policajcu. Šta je tvoj brat govorio? - govorila je Simova.

foto: Printscreen

- Tvoji prijatelji su davali lažne izjave za novine, lažne. Nisam skakao po kolima, nisam prišao kolima. Lažovčine, smejurija likovi - rekao je reper.

- Ne možeš da pričaš na najgledanijoj televiziji kako moj drug vara svoju ribu. Stefan Lazarov je najposvećeniji dečko - istakla je Simova.

- Grlila si ga na snimanju spota ispred mene - zamerio je reper.

- To mi je najbolji drug - govorila je Tara.

- Hajde da pričamo kako si htela da se sečeš napolju. Ja ovo neću vruće hladno. Ili sam sa tobom ili nisam. Ne pada mi na pamet da budem potrčko. I nemoj da mi tražiš da te ljubim, biraj... To je nekad moglo - reklao je Ša i otišao.

Kurir.rs/K.Đ.