NEPRESTANA DRAMA TARE I ŠA! Grize ga, grebe po LICU, a onda mu otkrila da ima DEČKA napolju! ŽESTOKI HAOS (VIDEO)

Drama Tare Simov i Nenada Aleksića Ša ne jenjava otkako je on ušao u rijaliti.

Zadrugarka je stavila svoje ruke na njegovo lice, a on je odmah počeo da se brani.

- Nemoj da mi grebeš lice. Kad sam video Cara... Ovo lice ne može da se sj*be - govorio je Ša.

foto: Printscreen

- Što pričaš da te nisam volela? - govorila je Simova reperu.

- Pa, delovalo je da si me volela, ali si onda pokazala. Znaš šta sam ja za one likove. Bila si odvratna, potrudi se da budeš najbolja. Šta ćemo za poruku: "Usr*la sam ga za pet života". I to debilu... Imam skrinšotovane poruke. A taj je naj*bao - rekao je reper.

- Nikad me prstom nije tako - rekla je Tara.

- Rekao ti je da si me usr*la za tri života, a ti si mu rekla za pet. Degenerik. I ne diraj mi nos. Nemoj da imaš te rijaliti sindrome grebanja. Au, ujela si me za nos - kukao je reper.

Tara Simov kasnije se smestila u krevet, a pored nje je legao Nenad Aleksić Ša, koji joj je pružao pažnju. Tara je tom prilikom priznala da ima dečka.

- Uvešće Miloša u rijaliti, nemoj to da radiš. Dalila me sprdala da liči na tebe - govorila je Simova.

- Niko ne može da liči na mene. Odoh, imaš vezu - prebacio se reper u svoj krevet.

Nakon što je završila sa svađama sa svojim bivšim momkom Nenadom Aleksićem Ša, Tara Simov i Ana Jovanović legle su krevet. Tom prilikom, Simova se ispovedala svojoj dugarici.

- Ma ja ne mogu ovde da rešim ništa, nemamo mi problem, nego je u meni problem...Sedim ovde i slušam kako mi vređa drugare, a njegova majka me je nazvala ku**om - rekla je Tara.

foto: Printscreen

- Izbacivala me je iz stana, niti sam mu ženu izvređala, mada nisam ni imalo pravo. Nikoga mu nisam uvredila, a imala sam osnova za neke stvari. Kad me je vređala, rekla sam da nije u redu da to kaže i njegov brat i tata. Ja ništa tada nisam rekla - rekla je Tara.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:41 Ivan direktno nominovao njega! Rijaliti Bar više neće biti isti!