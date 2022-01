TARA BILA TU ZA DRAGOJEVIĆA, ON JE NAZVAO NARKOMANKOM! Simova bez igde ikoga: Volela bih porodicu kao Dejan, a on je ne CENI!

Emotivno slomljena Tara Simov otkrila je kako se oseća nakon što se potukla sa Dejanom Dragojevićem i njegovom bivšom ženom Dalilom.

Tara se na samom početku izvinila Osmanu Kariću i njegovoj porodici.

- Mnogi su mi zamerili što se mešam u muške odnose, ali ja sam takva kada nekoga volim, tenk može da krene na njega ja ću stati ispred. Meni je Osman veći prijatelj od Stefana, on je bio meni prijatelj kada niko nije bio tu. Moji nisu zvali da pitaju kako sam ali on jeste. Kada je došao za Novu godinu nazvao me je: ''Ćero", kako da ne skočim za Stefana. Nisam dužna, ali osećam dužnost prema tom čoveku, uvek ću biti za Stefana tu - pričala je Tara, pa nastavila o Dejanu:

foto: Printscreen

- Što se tiče Dejana, nisam ni videla da je tu, zamerio mi je što sam mu zarila nokte, a ja ih i nemam, nemam čime da ga grebem. Nisam očekivala da će da me vređa, da me gura, polije pivom i nazove narkomankom. Nikada nisam mogla da naslutim da to može da se desi, jer je on meni bio najbolji drug tri meseca. On je neko ko mene mnogo podseća na Davida, koji mi je mnogo pomogao. Ne znam čime sam zaslužila da me Dalila hvata za vrat, a on gura. Rekla sam mu da bih sve dala na ovom svetu da imam porodicu kao što ima on a ništa ne ume da ceni. Na sve to mi kaže: "Idi ti kod Biljane". Ne znam kako sam se danas iskontrolisala da ne udarim nekoga od njih dvoje, jer i kad sam ih gađala namerno sam promašila... Rekla sam mu i juče da sam tu za njega, da sam svesna da se ne družimo, ali da ću uvek biti tu za njega. Na sve to mi je rekao da posle reči koje sam uputila njegovoj bivšoj ženi nema potrebe da mu budem tu. Kada Đedović nešto kaže njemu se prašta, jer se njega svi plaše, jer ako im se on obruši na glavu, biće svašta.

foto: Printscreen/Pink

- Shvatila sam da nemam nikoga, ovde je sve jasno. Napolju imam par njih i moje iz Makedonije i to je to. Ivana Marinković mi se smuvala sa bivšim dečkom, druga drugarica koristi Ša da je vodi po tržnom centru i kupuje farmerke... Osećam se loše jako. Praznici, klopovi, ulasci, porodica... Meni sve to razara mozak, jer ja nikada nisam imala porodicu. Vezujem se brzo za ljude, jer nikada nisam imala nikoga pored sebe. Više puta sam rekla da bih pre bila gluva ili slepa, ali da mogu da šaram Uskršnja jaja sa mamom i tatom ili da kitim jelku sa porodicom... Ne razumem zašto ljudi imaju potrebu sve to da mi rade. Pre neki dan Đedović nabraja ljude koje je zavoleo u rijalitiju, sve nabraja a Tare nigde nema... Ovde je jako teško. Sa Anom se družim evo već mesec dana i trenutno mi je ona svem jer drugoga nemam. Zato sam sebi i kupila kuče... Sa kim god da želim da porazgovaram on pobegne... Tražila sam igračke plišane jer ne znam više sama sa sobom šta ću - govorila je Simova.

- Što se tiče Mensura, ja sam primila udarce zbog njega da bi ga razdvojila od Krleta, a on meni govori sinoć da su mene šetali. Ne znam odakle mu to... Nikada me niko nije nazvao prostitutkom ili ku*vom... Navodno mi se izvinio da se ne bi svađali više. Više puta sam se našla njemu kad mu je bilo teško, ne znam... Da nema Čorbe, ja bih svašta uradila. On mi jako prija i posle svih svađa nikada me nije uvredio... Posle svega umesto da budem jača, ja sam sve slabija - govorila je Tara.

- Ko te u Zadruzi čini srećnom? - pitao je voditelj.

- Ana i Čorba, samo oni. Ja sada strahujem da me i oni ne izdaju - odgovorila je Simova.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:50 PADAJU KAZNE! Večerašnja epizoda će PREGAZITI BAROVCE: Takmičari već STREPE OD POSLEDICA