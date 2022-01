TARA JE OD 13. GODINE NA ULICI, VELIKI JE MANIPULATOR: Nenadova sestra BESNA, podnosi TUŽBU protiv Simove, tvrdi da ima i DOKAZE!

Posle skandaloznog okršaja bivših partnera Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, reperova sestra Sandra, koju su više puta pominjali tokom svojih rasprava u "Zadruzi", rešila je da progovori o svemu što se dešavalo u njihovoj vezi pre učešća u petoj sezoni rijalitija.

Sandra za Pink.rs nije mogla da sakrije šok i uznemirenost zbog jutrošnjeg Tarinog napada na Aleksića, što je potreslo kako nju, tako i njegove roditelje Zorana i Ljiljanu.

- Te scene su me probudile jutros, bila sam jako besna jer to nije prvi put da se desilo sa njene strane, ta tolika agresija... Neša je moj brat, osoba koja nikada ne bi digla ruku na ženu, to je jasno, ali videli ste i sami situaciju i koliko to dugo traje. Ja znam konkretno za jedan slučaj, za to imam dokaze, slike, sve... Ne znam šta da vam kažem. Roditelji su u šoku, svi su u šoku. Zgranuta sam! Jeste, očekivala sam da će se se ovo izdešavati, ali iskreno i dalje sam zgranuta. Mislila sam da će se suzdržati toga bar da ga ne bije, ali tražiću tužbu. Hoću da moj brat izađe iz ovoga kao što jeste, kao čist čovek, da vrati svoju karijeru... - kaže Sandra i priznaje da sve što se trenutno dešava u "Zadruzi" teško pada njegovim roditeljima, koji se drže dogovora da se javno ne oglašavaju po pitanju Nenadovih situacija u rijalitiju.

- Čula sam se sa Ljiljom i Kizom, ljudi su u godinama, sekiraju se... Oni su tipovi ljudi, kao i svaki roditelji, koji su uvek na strani svog deteta. Nikada se neće umešati, nisu dobro zdravstveno... Gledaju sve, ali ne žele da se oglašavaju, Nenad ima mene, sestru, koja će uvek stati iza njega.

Po svemu sudeći, na Tarinu adresu uskoro stiže tužba - Ša je javno zamolio Sandru da kontaktira njegovog advokata, što će i učiniti.

- Podneću tužbu protiv Tare, Neša se obratio u lajvu. Tara će biti tužena! Može ona da se raspravlja sa njim, ali istina će do kraja rijalitija izaći na videlo, dokazaće se sve što Neša priča, a što i ja sama znam. Apsolutno stojim iza svake njegove rečenice o tome šta je proživeo napolju od strane nje! Taru neću da pljujem, i ona je nečije dete – dete koje je krenulo stranputicom, ja sam majka i to vidim i znam. Neću ništa ružno govoriti o devojci koja ne zna gde se nalazi, gde je levo, gde je desno... Užas!

Sandra je, kako kaže, svedočila brojnim svađama svog brata i Tare, ali nikada nije želela da zauzima ničiju stranu, već da objektivno sagleda situaciju i udeli im odgovarajuće savete u datom trenutku. Takođe, osvrnula se i na Tarine tvrdnje da su njih dve zajedno želele da pošalju Nenada na lečenje kod psihijatra, za šta kaže da je sve laž.

- Ja sam fer igrač u životu, sve to što su oni proživljavali napolju, a bilo je svega i svačega, realno sam gledala da ne stajem ni na čiju stranu. Postoji jako bitna stavka, Tara govori da smo se nas dve dogovarale da vodimo Nenada kod psihijatra – tada su se posvađali, ostavila mi je poruku... U tekstu nekom, poprilično dugom, napisala mi je kako se raspitala za psihijatra, da mu to treba, i ja sam bila u gužvi i napisala samo:“Važi“, ciničan odgovor, i odmah sam je nazvala i pitala šta se dešava, rekla je da joj pravi probleme. Nazvala sam i njega, ispričao mi je svoju stranu priče, rekla sam da ne želim da se mešam i raspravljam. Devojka je od 13. godine na ulici, izuzetno dobar manipulator, izmanipulisala je njim maksimalnom i igrala s emocijama. Najlakše je izmanipulisati čoveka, pa praviti ga psihijatrijskim slučajem. Kad god su joj trebale pare, on je trčao, donosio, odnosio...

Reperova sestra takođe tvrdi da nisu tačne Tarine tvrdnje da je svim silama pokušavala da "pobegne" od Nenada i prekine svaki kontakt sa njim, jer da je to stvarno želela, to bi vrlo lako sprovela u delo.

- Neša je pokušavao da je blokira, sve, ali uvek je nalazila načina da dođe do njega... Totalna suprotnost od njene priče. Mogla je da ga ostavi na miru i skloni se od njega, imala je milion načina, ali nije htela. Niko ne juri za psihopatom – onda se skloniš i prekineš svaki kontakt. Ja sam provodila vreme sa njim i sve znam. Pusti ga pet dana, pa ga onda opet zove... Pa, što ga zoveš? Neša ima problem taj što je sažaljive prirode, to mu je toliko pojačano da ja vama to ne mogu da objasnim... Rekla sam mu da odustane, da ima ko nju da žali. Pogubio se i on tada, nije znao šta radi i šta treba, a šta ne treba da radi. Izdržavao ju je napolju, da bi se na kraju okrenula priča da je čovek psihopata. Pa, mislim...

Nenad je i sam priznao da nikome nije bilo jasno zbog čega se, uprkos brojnim uvredama koje je od Tare u "Zadruzi 5" dobijao na svoj račun, i dalje trudio svim silama da joj pomogne, te joj je kupovao i slao stvari. Zbog nerazumevanja okoline, Tari je nastavio krišom da pomogne.

- Na kraju je počeo da krije stvari od mene... Čini mi se da je neshvaćen od svih, pa čak i od mene, jer ne može da objasni to stvoje stanje i potrebu da joj pomogne. Da je htela, za dan je mogla da sve prekine, a na kašičicu mu je davala nadu da bi on i dalje trčao za njom. To mi je nejasno... Jedina sam ga podržala za ulazak u rijaliti. Napolju je imao te padove, ja ga zovem, on kaže:“Ali Sandra, žao mi je, nema ko da joj pomogne... Daj da joj pomognem“. On je mislio da je jedina osoba koja može da pomogne. Tara je rano počela da radi sve to što radi... Pa, šta reći kada je Nenadu njen otac u Makedoniji rekao:“Beži što dalje od nje, šta će ti to u životu“ - prisetila se Sandra samo jedne u nizu situacija, te istakla da se nada da će se situacija u Beloj kući što pre smiriti, te da će joj brat ponovo biti "onaj stari".

