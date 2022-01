ŽESTOKO NA SAMOM POČETKU! Mihić u žestokom klinču sa Sanjom i Deniz, izneo ŠOK detalje: JA ZNAM KO JE ONA I ČIME SE BAVI! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević se na samom početku osvrnuo na podelu budžeta, prvo je pohvalio ovonedeljnog vođu Deniz Dejm, a onda reč dao Marku Đedoviću, a onda je nastao karambol.

- Meni nije problem što sam dobio mali budžet, za tri sezone, tri mala budžeta. Zaključak je da mi se šlihtaju. Rekla mi je evo ti mali budžet prvi u istoriji, ja sam rekao da me nije briga imam pare. Možda su komentari napolju da mi se šlihtaju ali neka, neću da se ljutim, imam pare. Ona ima pravo da se šlihtaju svima, evo njoj nisu dali srednji i veliki - govorio je Marko Đedović.

- Iznervirali su me svi, ja neću igrati onako kako oni sviraju nego kako ja mislim. Mihić, Karić i Mića. Nazvala sam Karića nanogicom, jer je i on mene ku*vom. On govori da imamo zajedničke prijatelje, a nemamo ih. Da ih imamo znala bih - rekla je Sanja Grujić.

- Ovaj prijatelj o kom se priča, ne možeš da ga sretneš ni na slavi ni nigde - ubacila se Viki.

- Deniz o tebi misli sve najgore, ovde narod sve vidi. Pala si pod uticam, ja sam se ubacio u priču što se tiče Karića. Ništa nije bilo između njih, ali mi svi znamo u kakvom se krugu ona kreće, mi znamo čime se bavi i kakve uplate ona prima. Znam ko je ona - drao se Mihić.

- Ja sam rekla da si ti bi. Napali su svi Deniz, ja sam je branila. Pre neko veče sam je isto branila. Za Karića sam znala kao za rijaliti igrača, a za nju nisam znala - rekla je Sanja.

