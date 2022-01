MIHIĆEV OTAC OGORČEN NA SINA ZBOG SE*SA SA DENIZ! Stefanov drug otkriva sve detalje porodične drame: Sramota je što je to uradio!

Otac Stefana Mihića jako je razočaran ponašanjem svog sina u rijalitiju Zadruga. Iako je od samog početka bio veliki protivnik njegovog učešća u rijalitiju, kap koja je prelila času bio je njegov eksplicitni snimak seksa sa Deniz Dejm, koji je šokirao gledaoce širom regiona, saznaje Kurir.

foto: Printscreen

Ovu informaciju nam je potvrdio i Stefanov prijatelj D., koji ni sam ne može da poveruje da je Stefan dozvolio sebi ovakvu sramotu pred kamerama.

- Ja i dalje ne verujem šta sam video. Stefan je uvek bio čovek slobodnih shvatanja, ali je ovo zaista i nas ostavio bez teksta. Na to je sigurno uticao i alkohol, baš je bio popio to veče. To je Deniz iskoristila, a on kad mu se već nudi, nije hteo da je odbije i eto - desilo se šta se desilo. Ipak, mislim da je sramota što je to uradio tako javno, to su ipak mogli svi da vide. Mogli su bar negde da se sakriju, ne bi bili prvi - rekao nam je D.

foto: Printscreen/Zadruga

Ipak, po njegovim rečima, najveću sramotu doživeo je Stefanov otac, koji je bolestan i koji ni po koju cenu ne sme da se nervira.

- Čuli smo se pre neki dan, rekao mi je da se stidi njegovog ponašanja. Čovek od bruke ne izlazi iz kuće i jako se nervira. Trebao je misliti i na to, pre nego što se ovako izblamirao sa Deniz. On dobro zna da je njegov otac bio i protiv ulaska u "Zadrugu", a sad tek ovo, užas... Čovek ne sme da se nervira, mnogo je bolestan, ako ovako bude nastavio Stefan će ga nositi na duši. Ostao je bez majke, zar zbog seksa da ostane i bez oca? - zapitao se na kraju Mihićev drug.

foto: Printscreen

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:32 SLOVENAČKA MISICA FURA SVOJ FAZON: Deniz GOLE G**E došla da potpiše ugovor za Zadrugu 5, sve oči bile uprte u nju! (FOTO 18+)