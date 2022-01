NAPRAVILA SAM S*ANJE, PODRŽITE ME! Dalila otkrila kako je došlo do POMIRENJA sa Filipom, ne kaje se NI ZBOG ČEGA! (VIDEO)

Dalila Dragojević je svojim cimerima otkrila kako je došlo do pomirenja sa Filipom Carem.

- Nemam puno vremena. Ja sam ga jutros pitala gde ide, on mi kaže ajde sa mnom. Ja se i ne sećam najbolje, on kaže ide kod psihijatra. Pričali smo, obavili razgovor i to je to... Bilo je tu dosta sra*a, izgrali rulet, bilo je lepo. U pušionici sam osetila neke provokacije, malo sam prenaglila. Uglavnom ja uvek prenaglim, eto čuda se dešavaju. Ja ću uvek da stojim iza svojih dela - rekla je Dalila.

- Napravila sam sr*nja, podržite me - rekla je Dalila cimerima.

- Ja te neću podržati, to je sigurno. Ali šta god da se desi, pusti Dejana da radi šta želi - savetovala je Matora.

- Samo sam ga malo polila vinom i prosula pepeljaru... Je*i ga... Glava me boli, pola stvari se ne sećam - pravdala se Dalila.

