NIKADA GA NISAM VOLELA! Tara javno ponizila Ša, a onda progovorila o intimi sa Vukom Mobom! Nenad propao u zemlju od SRAMOTE!

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov su sinoć nakon žurke obnovili svoju ljubavnu romansu tim postupkom šokirali sve ukućane.

- Ša, ti si rekao da imaš čvrst karakter, desio se i neki fizički obračun između vas. Da li i dalje stojiš iza svega što si rekao za Taru? Da te je varala i tako dalje - započeo je Bane razgovor.

- Sve što sam rekao, rekao sam - bio je kratak Ša.

- Ja povraćala, ustala, Ana me probudila. Javila sam se ljudima i to je to. Što se tiče Vuka Moba, šta god da je bilo, tada sam bila slobodna - ubacila se Tara.

- Ja ne razmišljam o njemu, sve što sam izneo za stolom, to je to. On mi je nebitan u životu, stojim iza svojih reči - rekao je Ša.

- To je bilo napolju, i kada mi nismo bili zajedno. Poenta je što su oni dušmani. I da sam imala nešto sa njim, to je u periodu pauze. Boli me ku*ac da se pravdam. Što se tiče mog iznenađenja, duša me boli. Što se tiče porodice, blam me je što imam ovakve klipove i što nisam zdrava i što ljudi prave sprd*činu sa mnom. Što se tiče emocija prema Nenadu, ne volim ga. Nisam ravodušna, ali nije isto kao pre. Upoznala sam ga normalnog, a onda je fiknuo. Ja mogu da se poljubim i sa drvetom. Bila je situacija da sam se poljubila i sa Orozovićem, a nemam emocije. Meni je mozak pire krompir. Ja ne mogu da spavam sa nekim prema kome nemam emocije. Meni su emocije prestale još u rijalitiju. Nisam ga nikada vanserijski volela. Sa Vukom Mobom ne znam više šta da kažem, a što se tiče pomirenja, ovako je meni lakše - ispričala je Tara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne vezano za karijeru, ono što je Tara iznela o meni je uticalo da ljudi imaju pogrešnu sliku o meni. Ne zanima me ko će šta da kaže. Prošle godine sam bio čudak. Imao sam kamen u dušu, a ove godine sam lagan. Trenutno nam je kul, drago mi je što se ne svađamo. Laganica mi je, Tara me brutalno nahvali u trenutku, a posle par minuta mi kaže kako bi me prebila. Ona je iznela neke činjenice, kao i ja, mi iznosimo neke stvari koje su se nama desile. Ako se desilo da ja razvalim ovaj radio to je činjenica, a to sa njom je drugo. Sve što sam ja pričao o njoj to se desilo, to su činjenice. Ja sam izneo sve što su mi ljudi rekli. Ne mogu da ti objasnim, ja nju ne volim kao nekada ali joj prelazim preko svega. Ja imam sreću da ona mene ne voli - otvorio je dušu Ša.

- Da li si spreman da se ostvariš kao otac sa Tarom - pitao je Bane.

- Mislim da Tara trenutno nije osoba koja može sa mnom da sedi i gleda film i tako dalje. Gledaj ovo, Tara nije taj fazon, ako se nekim čudom desi da tu eksplodira neka vanserijska ljubav i da je opet zavolim sve je moguće, ali trenutno nije moguće i nije realno - odgovorio je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ko je bolji čovek, Mateja ili Nenad - pitao je Bane Taru.

- Nenad, Mateja je neko ko je govorio da sam najveći blam Srbije, da se ne seća da smo bili zajedno. On je neko ko mi nikada nije rekao prijatno kada ja jedem. Izvređao me je nekoliko puta - odgovorila je Tara.

- Da nije došlo do pomirenja sa Tarom, da li bi bio sa Marijanom - pitao je Bane Nenada.

- Ne, ja ne bih nikada bio sa njom. Ako zagrlim nekoga ili pričam, to je kao napolju, kod mene se jasno zna kada sam sa nekim sa nekim sam. Sem flerta sa Draganom Mitar ja sam samo sa jednom devojkom ovde i to je to. Uvek sam govorio da je Anđela najlepša devojka ovde - rekao je Ša da bi izazvao reakciju kod Tare.

Kurir.rs/M.M.

