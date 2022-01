ŠA NAHVALIO ANĐELU I MATEJU, A BRUTALNO RASKINUO S TAROM: Simova izletela napolje i gušila se u SUZAMA! A evo šta kaže ON (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša izazvao je bes kod Tare Simov, a sve zbog toga što je rekao da su Mateja Matijević i Anđela Đuričić lep par.

Tari je zasmetalo što Ša ima lepo mišljenje o njenom bivšem dečku i njegovoj devojci.

foto: Printscreen

- Idealni su i to je par kako treba da izgleda. Svako ko ima osobu pored sebe, naravno da će da se posvađaju... Ne mogu ja da se rešim Mateje, kad Mateja ne oseća ništa prema Tari. Ma pačići su bolesni. Niti gleda Taru, izbegava je maksmalno i nema dodirnih tačaka sa njom - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Meni je čudno i bolesno da ide i da se smeje sa njim. Mateja mi je bivši dečko, dosta zameran u našoj vezi... Niko nije rekao da ga ne gotiviš, nego da nije normalno da provodiš vreme sa njim... Evo završen je naš odnos - rekla je Tara.

- Degenerik - rekao je Ša, pa je Simova napustila Belu kuću u suzama.

- Ona je raskinula, okej. Putuj Igumane, ja ti čuvam manastire - rekao je Ša.

Tara Simov jadala se Janjušu i Anđelu, pa je završila u suzama zbog raskida sa Ša. Ranković i košarkaš su pokušavali da je dozovu sebi.

- Ja sam se prošle godine pojela zbog svega. Ovako sam održavala odnos napolju, kad god nisam sa njim, on me pljuje kod drugarica i ostalo... Mene udariš na kompleks, ja planem - rekla je Tara.

foto: Printscreen

- Ti hvališ sve tvoje bivše drugove... Znaš ti kako njega vređaju ti drugi koje hvališ? Nerealna si Tara - rekao je Janjuš.

- Ti si bila sa tim drugima - rekao je Anđelo.

Inače, Edis Fetić komentarisao je u emisiji "Pitam za druga" odnos Tare i Ša.

- Ja Taru znam 3 godine, ona je devojka dok ne uđe u vezu, melem na ranu. Trčala je oko Mateje, skidala mu zvezde s neba, a onda izlomi sve... Može joj se otpisati na godine, ali meni on nije jasan u celoj priči. On je ušao zbog nje, popljuvao po njoj, a sutradan ponovo sa njom. Bolje ćuti... Nama jeste smešno. Ona mu kaže da ga ne voli i nema emocije, ne znam čemu se on nada nakon svega - rekao je Edo.

foto: Printscreen/Pink.rs

Kurir.rs/K.Đ.

