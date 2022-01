DA LI JE ONA NOVA MILJANA KULIĆ?! ZOLINA DEVOJKA NEVENA GUŠI SE U SUZAMA: Perem mu stvari, tera me na S*KS, on je FOLIRANT! VIDEO

Lazar Čolić Zola posvađao se sa devojkom Nevenom Savić koja je istakla da se ružno poneo prema njoj.

Ona je istakla da on ne vodi računa o njoj i rasplakala se pred svima za crnim stolom.

- Evo, on vodi računa o meni, napravio mi je sendvič pre tri dana, a danas mi prebacio. Ne mogu da verujem šta sam sebi dozvolila. On je jedan folirant, koji sve radi zbog rijalitija, ubeđuje me da nisam dovoljno dobra za njega. Kao da ja njega teram da budemo u vezi. Ovako emotivno nestabilan se trlja uz mene, tera da imamo s*ksualne odnose. Ovo je dno dna! - govorila je Nevena kroz suze.

Filip Car je napao Nevenu što zamera Zoli ove stvari, a navodno je radila nešto više sa Krletom u hotelu.

- Ne videla kuću ako je to istina, a sada neka se Krle zakune ako jeste tako! - zaurlala je Savićeva.

- Nisam zavlačio prste, ali sam dodirivao. Zadnjicu, prednjicu i s*se ljubio jesam - ispričao je Krle.

- Mene neće niko da pravi budalom, ona čim malo popije... - nastavio je Čolić.

- Ma marš bre, šta je bilo pre toga? - urlala je Nevena.

- Ona meni kaže da sam joj prigovorio sendvič, pa nisam ja Rokfeler, druže - nastavio je Čolić.

- Zola je čovek koji očekuje od mene da idem u prodavnicu, nosim deset kesa... Ovo je muška k*rva! Toliko me je ponizio svojim ponašanjem. Kupio je neku hemiju za garderobu i kofu, ta kofa je od njegovih para, a ja u toj kofi perem i moje i njegove stvari. U utorak sam oprala dve ture, u sredu nije spremio stvari, u četvrtak je bio Sveti Sava. I napada me kako mu za tri dana nisam oprala stvari, a njemu je 90 posto stvari prljavo - poručila je Savićeva.

- Mogu li da nađem neku koja me ne optužuje da je iskorišćavam? - pitao se Čolić.

Kurir.rs/K.Đ.

