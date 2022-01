NE MOGU DA GLEDAM MALTRETIRANJE MOG DETETA! Nakon što je Mensur nasrnuo na Milicu javila se njena MAJKA! Sve vreme pod STRESOM

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić iako su već neko vreme razvojeni i nisu u zvaničnoj vezi, ne prestaju sa svakodnevnim žestokim svađama.

Tokom sinoćne emisije bivši ljubavni par je zaratio do te mere da je došlo do fizičkog kontakta.

Tim povodom Ana Veselinović, Miličina majka oglasila se za Pink koja je gotovo bez snage prokomentarisala novonastalu situaciju.

- Ne znam više šta da kažem! Zaista ovo više ne mogu da gledam. Ja sam njoj lepo rekla da nisam za taj odnos i da treba da se skloni od njega i dalje gura sama, ali me nije poslušala. Ne razumem uopšte toliko potenciranje veze u kome se neko ponaša tako kako se on ponaša prema njoj. Van sebe sam i ne mogu više da pratim, samo se potresam. Ne bi me iznenadilo ni da se pomire. Stvarno ne mogu da gledam više ovo maltretiranje mog deteta - navela je Ana.

