DENIZ I ZOLA MISLE DA IH NIKO NE ČUJE: Isplanirali vruću AKCIJU u krevetu, Slovenka sprema iznenađenje kad se najmanje bude nadao!

Deniz Dejm i Lazar Čolić Zola sedeli su u dvorištu ispod trema, i pričali o svom odnosu.

Naime, njih dvoje pričali su o akciji u krevetu i zaintrigirali gledaoce. Deniz je već bila intimna sa Stefanom Mihićem, dok je Zola imao akciju sa Nevenom Savić.

- Kad se setim one žurke, mene i tebe, duša me zaboli. Ako me ti ne dokrajčiš u krevetu, neće niko - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Zaboravićeš ti sve što ti se desilo u krevetu - pričala je ona.

- To da bih zaboravio moraš da budeš mađioničar... Ako to zaboravim, skidam ti kapu - dodao je Čolić.

- Biću, kad se najmanje budeš nadao - rekla je Deniz.

- Zamisli, spavam i osetim nešto... To je veliki rizik, mogu da pomislim da je opasna situacija - pričao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:45 BAROVCI SE NE SMIRUJU! Večeras maske padaju, Dejana priznala da se zaljubila a Sanja postala GLAVNA ZAVODNICA