MINI VRBAŠKI MUKA OD MILICE I MENSURA: Dokad će me pominjati?! Sa njim sam delila parče hleba, a nekom su bitnije kafe i cigare!

Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški više ne može da trpi da se konstantno provlači kroz svađe rijaliti para.

Ona je sada oplela i po Mensuru Ajdarpašiću i Milici Veselinović.

Kako gledaš na današnju svađu Milice i Mensura u kojoj je Ajdarpašić poredio njegov odnos sa Veselinovićevom, sa vašim iz odnosom?

- Pitam se da li može bar jedna svađa da prođe, a da se ja ne pominjem i to vrlo ružno? Ali ovako, na prvom mestu odakle Milici ideja da sam ja bilo koga tukla i ne znam šta radila... I šta njoj tačno smeta, pa ne može ništa bolje da smisli kada se svađa nego mene da pljune! Sledeća stvar sa kojom ću se složiti i to sa Mensurom je da nam je odnos bio katastrofalan, bolestan, loš po oboje (ne samo po njega kako on kaže)! Ne slažu mi se ni njegove tvrdnje da sam bila poslušnija sa izjavom koju je rekao Milici da smo nas dve iste i da smo mu radile iste stvari! Pa samo kroz primer hrane, delili smo bukvalno jedno parče hleba, dok nekima sada je najbitnije da ima kafu i cigarete - rekla je Mina, pa nastavila:

- U svakom slučaju, sa svojim izborima neka se bore sami, ja sam se borila sa svojim sama i sama platila! Nadam se da će me ubuduće izuzeti iz svađa bilo koje vrste, postalo je dosadno.

