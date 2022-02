ALEKS SPREMNA DA IDE U VETERNIK SA DEJANOM! Nikolićeva poslala jasnu poruku Biljani Dragojević, a evo kakvo mišljenje ima o njoj!

Aleksandra Nikolić porazgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru o Dejanu Dragojeviću, njihovoj potencijalnoj vezi, kao i bivšoj ženi Dalili Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li si mogla da sanjaš da ćeš biti u vezi sa Dejanom? - pitao je Tanasijević.

- Nikada mi to nije palo napamet. Jedan moj prijatelj je rekao da će mi se on svideti, ali sam ja rekla da je to nemoguće. Eto, iznenadila sam samu sebe. Neki moji prethodni partneri su bili kao neke muškarčine, koji lupaju šakom o sto, kojima sam ja poklanjala punu pažnju... Bila sam dosta povređena od strane takvih muškaraca i uvek sam bila željna pažnje i ljubavi, a to mi upravo sada on pruža. Ima sve što mi odgovara i što volim. Mislim da je on ono što meni treba sada - govorila je Aleks.

Da li si stekla poverenje u njega? - pitao je Tanasijević.

- Ne smatram da ću biti povređena od strane njega iako to mnogi govore. Rekla sam i njemu, ako u nekom trenutku primetim da on nije dovoljno iskren, ja ću se povući iz svega. Za sada mislim da mu stvarno prijam i da je sve u redu. Ne pritiskam ga da uđemo u vezu, za sada mi je jako lepo - izjavila je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako komentarišeš to što govore da ti ne prija toliko Dejan koliko kadar? - pitao je voditelj.

- Možda su one to želele, možda je njima potreban kadar pa im zato to i pada napamet. Marijana je jedna od tih... Ona meni sada zamera to što sam sa Dejanom, kao da smo bile neke drugarice. Mislim da je to glupo, jer je ona bila prijatelj sa Majom, pa je uradila to što jeste sa Janjušem. Mi se znamo 20tak dana i mi nismo mogle da postanemo prijatelji... Ovo sa Matorom isto tako deluje, kao da juri kadar. Jer, kako to odmah posle Dejana, odjednom Matora? Ja kadar imam i bez Dejana. Nisam ušla u priču sa njim ni namerno ni ciljano, mi smo se jednostavno poklopili - odgovorila je Aleks.

Šta misliš kako njegova porodica sada gleda na ovu priču sa tobom? - nasmejao se Darko.

- Mislim da sam fer i korektna prema njemu zaista. Nadam se da imaju lepo mišljenje o meni, jer sam se njemu stvarno maksimalno posvetila... Imam lepo mišljenje o njima i njegova mama mi baš deluje kul. Jedva čekam da odem u Veternik, zašto da ne - navela je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/MM.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)