DALILA JE ENERGETSKI VAMPIR, OD SVAKOG PARTNERA ĆE NAPRAVITI LUDAKA! David žestoko opleo po bivšoj snajki: Ona je izgubljen slučaj

Poslednjih meseci David Dragojević je ponovo u žiži javnosti zbog ljubavne drame rođenog brata Dejana Dragojevića u ''Zadruzi 5''. David je ovom prilikom otvorio dušu i razvezao jezik o svim aktuelnostima iz pete sezone turbulentnog rijalitija.

Iskoristio je priliku da oplete po odnosu Dalile i Cara:

- Nisu zaljubljeni jedno u drugo. Dalila je izgubljen slučaj totalno, sve ovo trpi jer ne zna gde je. Govori da je kriva, prebacuje na Cara i stvara agresiju. Igra grubu igru, na ivici. Sve radi svesno, ona nema 2 posto pritiska. Sve šta je pričala i govorila za druge u intervjuu kod Darka, to je ona. Pravi agresivca od njega - priča Dragojević.

- On ne zna šta da radi, koliko ona njega iznervira. Ona to pravi i izaziva, ne zna više šta da uradi pa je pljune, a ona uživa kao da je to piling. Voli taj fazon muškarca, grubijanski, silnije, tetovaže... Ona je energetski vampir, od svakog partnera će da napravi ludaka. Mislim da je ona planirano htela da ostavi Dejana. Svesno je sve radila... Mirila se sa Dejanom samo kako bi Cara pravila ljubomornim. Govorila je kao da je Dejan njena igračka, ali to više nije tako - priča Dragojević u emisiji ''Pitam za druga".

