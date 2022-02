DEJAN OZVANIČIO VEZU SA ALEKSNDROM NIKOLIĆ! Bivšu ženu više neće uzimati u usta, ali jednim komentarom je SVE ŠOKIRAO! (VIDEO)

Prvi gosti kod Nenada Aleksića Ša i Mateje Matijevića bio je ljubavni par Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević:

- Nas dvoje smo u vezi - rekao je Dejan.

- Vezu definiše vaš odnos, zar ne - rekao Mateja,

- Ja sam čist sa emocojiama. Ja sam rekao da se neću upuštati u nijedan odnos ako nisam čist sa emocijama. Dalilu i Cara neću komentarisati, želim im sreću, svako bira svoj odnos - rekao je Dejan.

- Mi smo taman seli i krenuli da jedemo i vi nas zovete, opraštam vam ovaj put. Prođe meni kroz glavu da misli na Dalilu, ali njegovi postpci to ne pokazuju. Nas dvoje kada smo sami kao da smo u drugoj dimenziji. Iskreno plašim se ljudi, i imam strah od nekih stvari, ali osećam da se prepuštam lagano. On meni mnogo prija i neverovatno mi je jako lepo sa njim. Prolazi svakome kroz glavu da gleda on druge, ali moram da kažem da mu ja verujem, jer on meni kaže da nijedna druga ne postoji - rekla je Aleksandra sa osmehom na licu.

- Ne bih komentarisala Dejanov i Dalilin odnosu, ja verujem da tu sa njegove strane nema ništa, a neću ni da komentarišem - dodala je Aleks.

- Njih dvoje su porekli da su imali se*sualni odnos, pod izgovorom da se stide na šta su se i sami nasmejali.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moram da kažem da se sve menja, ja sam rekoa da neću ući u vezu ali vidite da sam u vezi. Sa druge strane, ljudi komentarišu šta mi radimo kada i kako, ali nema potrebe za tim, nas dvoje smo u vezi, pa ako bude se*sa. biće - rekao Dejan.

- Ma mi smo se i ponašaki kao da smo u vezi. najvažnije je da je nama lepo - dodala je Aleksandra pa otkrila sledeće:

- Ne postoji i jedna osoba na koju ja mogu da budem ljubomorna , Dejan je moj - rekla je Aleks.

Kurir.rs/M.M.

