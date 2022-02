NEKA ZAVRŠE ZA SVA VREMENA, POGUBNI SU JEDNO ZA DRUGO: Majka maloletnice Milice zgrožena Mensurom, jedva čeka da zauvek RASKINU!

Nakon žustrog sukoba Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović, teških reči i psovki, oglasila se majka maloletne zadrugarke Milice Veselinović - Ana.

Ana je istakla da je u jedno sigurna - da su Mensur i Milica pogubni jedno za drugo, ali i da će njena ćerka vrlo brzo doneti odluku da na odnos sa Ajdarpašićem stavi zauvek tačku, iako je još vrlo zaljubljena u njega, prenosi Pink.

- Ovo nije prvi put da su se oni svađali, da on njoj psuje majku. Čula sam i videla sve. To je strašno. Mensuru bi odgovarala neka koja će da mu ćuti, a moja ćerka nije takva, ni ja mu ne bih ćutala. Ja moju ćerku podržavam u tome što ne da na sebe i što mu odgovara na sve. Ona je jednostavno takva po karakteru, nije neko ko će da ćuti. Njemu ako ne odgovara to, neka je se okane više. Svima bi bilo lakše da završe jednom za sva vremena - rekla je Miličina majka i dodala:

- Ja se kao majka nadam da je Milica dovoljno pametna i pribrana da završi sa njim, jer ovo ne vodi nikuda. Najbolje bi bilo da prekinu svaku komunikaciju. Ona je mlada i zaljubljena, ali proći će je to. Poznajem svoje dete. Ona će u jednom momentu samo da završi sa njim i da ga precrta kao gumicom, tako radi i u privatnom životu, ne samo sa momcima, nego i ovako. Kad jednom bude prelomila i stavila tačku, to će biti definitivno kraj, a mislim da će se to uskoro i desiti. Nema poente više Mensur i Milica su pogubni jedno za drugo - poručila je Ana Veselinović.

