DEJAN IDE SA DALILOM U ŠEPAK, NEMA ŠANSE DA SE NE POMIRE: Cimer raskrinkao bivše partnere, ubeđen da Dragojević FOLIRA NOVU VEZU!

Marko Janjušević Janjuš bez dlake na jeziku komentarisao je najaktuelnije parove u Beloj kući.

Prvo je priznao šta misli o Nenadu Aleksiću Ša, a potom izneo iskreno mišljenje o Dalili Dragojević i Filipu Caru.

foto: Printscreen

- Mi smo mu rekli šta mislimo i vidimo. Nažalost, pomoći nema! Malopre je počeo da plače jer ne može na silu. Dva dana je dozivao Moniku, kako mu je ona svetla tačka. Sada mu Tara priča svašta za Moniku, ona se sprda sa njim! On meni kaže: Dogovorili smo se, imamo odličan odnos. On je opsednut sa Tarom! Bilo ko da mu dođe, isto će biti. Bolestan je, oboleo je od Tare. Samo da mu namigne, on se ne odvaja od nje. Ona njega ne voli uopšte, ona se sprda sa njim. Kad god ga vidim sa Tarom on kao: Ma lagano, namigne mi. Samo se blamira i dalje. Mislim da je pametan, ili z*jebava narod, ili nas, ili je lud. On je za mene bolestan. On je dobar momak. Ja ga pitam danas za sestru da li mu je rekla, on kaže da je rekla da je sve okej. Vidi, toliko se iznerviram kada pričam sa njim, da ne mogu da opišem. Ša je zanimljiv a Gruja je... On kada te pogleda, ti se prepadneš. On jedva čeka da se desi nešto da bi bio sa Mimom. Ona još nije dobila tako da, moguće je da je trudna. Ja ne znam šta je sa Grujom. Ša je gori ove godine, narod se smeje sa njim! On se mazi sa njom iako kaže da voli Mateju. On je vanserijski lud! - ističe Janjuš.

foto: Printscreen

- Kako gledaš na odnos Dejana i Aleks? - upitao je voditelj.

- Ne smeta mi uopše, nemam emocije prema njoj! Darko, neće tu imati nikave sreće. Dejan je i dalje emotivno zauzet sa Dalilom, između njega i Aleks je samo strast! Ako se ovde ne pomire Dalila i Dejan, odmah će se pomiriti u Šepku! Moje mišljenje je da će odmah otići u Šepak i nikada se više neće vratiti u Veternik - zaključuje Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.