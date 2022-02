SRAMOTO LJUDSKOG RODA! DALILA I JANJUŠ U KLINČU: Ona ga napala da ima 3 lica, bivši koškarkaš OSUO PALJBU! Uvrede PLJUŠTE (VIDEO)

Rijaliti učesnici na porodičnom sastanku biraju osobu koja jedno misli, drugo radi, a treće govori.

Reč je dobila Dalila Dragojević, koja se posvađala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Neću se voditi domino sistemom kao većina. Što se tiče Ša i Tare već sam rekla koliko je to bolestan odnos i nema potrebe da pričam ponovo. Mislim da ovde niko nije izuzetak i da su svi govorili jedno a radili drugo, samo što to prećutkujete. Ja sam neko ko uvek radi sve kako želi, nisam promišljena, ali to sam ja. Nisam kao vi, dvolični i isfolirani, gadite mi se... Ja sam bar uvek radila i živela kako sam htela. Navešću Dina, koji svakako jedno govori a drugo radi, svedoci smo... Na drugom mestu je Janjuš, a treće mesto je Miki... - navela je Dalila.

foto: Printscreen

- Obrazloži mi, molim te - ustao je Janjuš.

- Hoću, dvoličan si mnogo i ne govoriš ni pola onoga što misliš. Mislim da nemaš hrabrosti ni za šta. Ono što sam ja uradila ti si već prošle sezone. Mislim da si suzdržan u svemu, a ovamo se mešaš u tuđe veze. Navodno te ni jedna devojka ne zanima, a samo trčiš i ideš... - govorila je Dragojevićka.

- Sramoto ljudskog roda, sram te bilo! - vikao je Janjuš.

- Naravno, mešao si se i u moju vezu, pa mi se kao izvinjavaš, pa ti je kao žao što spominješ, a svuda te ima. Takođe i u ostale veze - započela je Dalila.

foto: Printscreen

- Ti si najkvarnija osoba koju sam u životu video. Sramoto, stidi se! Braniš bivšeg muža - urlao je Janjuš.

- Veruj mi da je ispravnije ovo što je ona rekla, jer to govore i ostali ali sada licemerno ćute. Evo, ja ti kažem, prijateljski, svi to govore, 90 posto kuće to govori - ubacio se Filip.

- Prvih petnaest danas sam se sprdao sa svima, nakon toga 4 meseca sam proveo sa Sandrom, nisam pričao sa drugima. Ako ćemo tako, ko je ovde u vezi uopšte... Ja mogu da se šalim, ali neka mi neko kaže da mu smeta. Ja sam ovde da se šalim, nemam šta drugo da radim. Ovo postoje samo tri veze, za druge ne znam - govorio je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 Marina Visković ima specijalnu molitvu: Bože, nemoj mi više slati retarde!