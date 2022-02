DEJAN SE SVETI DALILI I CARU! Dragojević udario NAJNIŽE, pa izazvao BRUTALNU SVAĐU ljubavnog para, Filip pozeleneo od besa! VIDEO

Dejan Dragojević, nastavio je sa Podelom budžeta, pa se Dalili Dragojević i Filipu Caru.

- Mali budžet za Dalilu i Cara, glupo je i komentarisati. Reći ću kratko, ono od malo pre što si rekao za moju devojku, nije u redu, ja joj neću stavljati okove. Da li ćeš ti prići i dati joj čačkalicu to je tvoje, ali smatram da se to ne radi. Sa Janjušem sam imao najbolju moguću sprdnju ovde, ali kad sam krenuo sa njom sve je prestalo. Ono što je bilo u ekonomskom je bilo kada nismo bili u vezi, ali sada jesmo i ja sve pratim. Pustiću uvek, da bi video šta ona radi, kako bi procenio budućnost sa njom. Sa Janjušem nakon toga nikada ništa loše nisam osetio. Ja imam pravo da se družim i sprdam sa njom, ona ne, jer je to potpuno prirodno. Tako da, smatram da si neiskren. Juče si rekao da je Dalila bila muško u našoj vezi, ali ne bila je samo poštovana i cenjena, jer je pre toga bila prebijena i uništena. Iz tih razloga nisam imao potrebu da budem ta vrsta muškarčine... Provlači se to, da li sama ja pi*ka, ali ja jednostavno ne mogu da pljujem žensko ili da vređam. To što sam ja dozvolio da se neko ističe, to je ono što me je i dovelo dovde. Sada sam sebi na prvom mestu, porodica i prijatelja. Bolje niste ni zaslužili, prosto me i ne interesujete - govorio je Dejan.

- Nema potrebe da dobacuješ, ti si unikat, napravila si od sebe brend i svaka ti čast na tome. Ja sam odabrao nešto drugo i drago mi je da sam se spasio tog unikata. Bolje da budem sa nekim koga će probati da oskrnave, ali da bude bar kako treba - dodao je Dejan.

- Ja moram ovde za stolom da saznam za čačkalicu, da sam ja to uradila, bila bih na stubu srama - vikala je Dalila.

- Ja sam sa njom bio samo mesec dana, napolju smo se videli samo jednom, iskreno, mi ni ne postojimo jedno za drugo. To su gluposti. Ja sam dao Marku čačkalicu, dao sam njoj valjda zbog zuba - govorio je Car.

- A ti doktor, dobročinitelj, zubar, doktor - vikala je Dalila.

foto: Printscreen

- Ove vaše svađe su bolesne, kakva je ovo rasprava? - dobacio je Karić.

- Meni bi se ovo surovo zamerilo! - nastavila je Dragojevićka.

- Šta god da si mi zamerila, morala si to da uradiš sa strane a ne za crnim stolom da urlaš kao krava. Ja sam priznao da sam možda pogrešio i da sam možda trebao drugačije - rekao je Car.

- Ja sam krava? - vikala je Dalila.

- Nemoj me izluđivati i dovoditi me do ludila! Stani malo krvavu ti majku je*em! Nemojte me dovoditi do ludila! Nemojte me vređati, pričajte sa mnom civilizovano i ja nikada neću vikati. Nauči me, ti si zrela žena sa 29 godina, nauči me na normalan način da kominiciramo. Nemoj tako kao muškarača da mi se obraćaš - urlao je Car.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)