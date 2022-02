MONIKA (21) IZ MAKEDONIJE PRIZNALA SVE O AFERI SA RAZVEDENIM ŠA (42) Pričao joj bajke, a kad je ušla u rijaliti usledio HLADAN TUŠ

Monika Jovanovska, nakon svih svađa i sukoba sa Nenadom Aleksićem Ša i Tarom Simov, odlučila je da otvori dušu Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ja da ga ponižavam i vređam neću. Svi kažu da sam se ugasila i uplašila, ali nisam. Mogu ja da okrenem i priču na drugu stranu, ali neću - rekla je Monika.

- Možda ti se dopadne neko drugi, ne možeš ga čekati celog života - dodao je košarkaš.

- On je hteo sa mnom nešto da ima, rekao mi je da ga čekam, ali šta on treba da uradi ovde nešto, a ja da gledam. Nikada nisam zamišljala da bih ušla ovde, govorila sam nikada. Mislila sam da nisam takav čovek, preemotivna sam. Zamolila sam ga da me ne spominje, da kroz neku šifru može da me pozdravi, samo da mi ne kaže ime... - govorila je Jovanovska.

- Dozivali su me, molili da dođem, da ga odljubim od nje, a svedok si šta je bilo kada sam došla. Htela je da pokrene peticiju, njeni fanovi da reaguju - rekla je Monika.

- Da, bre, Tara ima puno fanova - iroično je rekao košarkaš.

- Pa da, ima fanove. Kada sam ušla sve je ispalo... Iskreno, osećam se vrlo iskorišćeno. Kada god kažem kako je bilo, oni me napadnu. On nikada nije ništa loše rekao o meni, sa mnom je napolju bio kako treba. Non stop smo se čuli, znali smo ko gde ide i kada, znala sam svaki korak. Kao da smo u vezi, tako. Rekao je da nećemo ništa, jer ako uđe u Zadrugu, biće nam teško, a i da ne bi pazio šta će i sa kim da radi. Rekla sam mu lepo ako uđe da je najbolje da mi spominje ime. Kada sam došla osetila sam nešto prema njemu, iskreno, a posle sam ispala budala. Ispalo je da sam ja došla da mu prekinem komunikaciju sa Tarom, a stvarno nisam. Došla sam pa ako bude bude, neću ja da se mešam - govorila je Monika.

