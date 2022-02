PUKLO PRIJATELJSTVO JANJUŠA I ŠA! Bivši košarkaš izgoreo od besa, ono što je SASUO U LICE reperu dugo će se pamtiti, MUK U ZADRUZI

Marko Janjušević Janjuš i Nenad Aleksić Ša okončali su svoje prijateljstvo. Nakon popodnevne žestoke svađe, oni su rešili da stave tačku na svoj odnos zauvek, a svemu je kumovala Tara Simov.

- Ja sam krenuo onako, imao sam duži uvod. Napolju to nije bila sprdnja. Ja sam mislio da Janjuš samo voli da se zeza. Ja sam okačio jedan natpis koji je bio uvredljiv. Mi smo se videli napolju, bili smo kul, sada ovde sam isto mislio da baca forice, a ljudi mi ovde kažu da mi nije prijatelj. Možda negde grešim, ja ne volim da mi se unosi u facu jer mi nabija tenziju. Kada je počeo danas da me vređa, posle budžeta sam skapirao da su ljudi upravu. Ja znam da je on tražio zadatak da me srpdaju, a ja sam ga ispoštovao, to može da mu govori da ga itekako poštujem. Ja ovde ispadam teška budaletina jer sam sa devojkom koja me ne voli. Ako imaš neku temu reci mi van stola, a ne ovako. Ja ne volim da budem vođa, podela budžeta je traumatična. Ja sam ga imao u vidu, dao sam mu srednji budžet, ogrešio sam se od neke ljude. Ja idem srcem uvek - govorio je Ša.

- Glup si ko ku*ac, Karić i Janjuš te sprdaju, pričate u toku dana... Janjuš je bio uz tebe, govorio ti je pravu sliku ali kada je video da nema valjde od tebe počeo je da te sprda. Stavi na vagu i vidi šta je teže. Janjuša boli uveo - pričala je Tara pod uzbuđenjem.

- Ja njemu nisam rekao ništa loše. Ne boli me ku*ac za njega, ja to nikada nisam rekao. Ne shvatam ga ozbiljno - ubacio se Janjuš.

- Ali Nenad misli da si ti upravu, a nisi - rekla mu je Simova.

- Nenad mi je rekao da sam upravu za sve - prekinuo je košarkaš.

- Ja ovde stajem na Janjuševu stranu, on je ovde ustajao i rekao šta da radi, nikada se nije sprdao sa njim. On tebe ne gleda kao prijatelja, sprda se sa tobom. On je rekao da si debil u petak, pa ko je ovde lud - pričala je Sandra Rešić.

- On sam sebe pravi sprdnjom. To je moje mišljenje i iskreno ti kažem, da, biće, ako nastavi sa ovim. Znam to po sebi - rekao je Janjuš.

- Što ste se onda danas posvađali - pitao je Lepi Mića obojicu.

- Ne znam, ja sam mu najiskrenije dao srednji budžet - rekao je Ša.

- Završiću sa ovom rečenicom. Žao mi je što si završio ovako, ali ti nećeš nikada skapirati. Jedina sprdnja ovde je Tarina sprdnja sa tobom. Kad budeš, od sad, bio u najgorim svađama, neću ti ni reč reći. Ja mislim da taj srednji budžet nije bio iskren - rekao je Janjuš.

- Evo kažem ti iskreno, jeste - rekao je Ša.

