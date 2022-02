TARA JE OPSEDNUTA TIMOM LUDAKA KOJI PODRŽAVAJU MATEJU I NJU: Ša ogorčen što ispada psihopata, ovako komentariše odnos sa Simovom

Nenad Aleksić Ša otvorio je dušu o svojim emocijama i problemima koje ima u odnosu sa Simovom.

Reper je istakao da je potpuno drugačija situacija kada su njih dvoje sami.

- Kad smo sami, kad se češkamo, totalno je drugačija nego kao za stolom. Ne znam koja je prava Tara. Razum mi kaže da taj odnos ne valja, kaže da se odvojim i plovim sam, da idem svojim putem. Srce je polupano. Ovo je najčudniji odnos ikad - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Mene i te kako dotiče šta ljudi kažu, ali proradi u meni inat. Ja sam osoba koja ne voli da joj se nameće nešto, jer ja onda radim kontra svega. Boli me što shvatam da su ti ljudi u pravu, Janjuš je 100 posto u pravu. Janjuš je meni top lik, ali rekao sam mu sto puta da mi ne radi ono za stolom. Mi smo kul uvek, bićemo kul. Ali skoče jedan, drugi, peti, pomute mi mozak. Da, pogađa me i šta narod misli. Ali činjenica je da ona sa druge strane pokazuje neke emocije, nisam lud. Tara je neko koga Mateja odbija, ona je veliki inadžija. Nju privlači to što je on odbija. Da je on sa njom, posle 2, 3 dana bi ga šutnula kao kantu. Ono što je rekla me je razbucalo. Snužden sam. Nemam energiju. Ne mogu da shvatim da li ona igra rijaliti kad ga pominje, ona je opsednuta tim njihovim fanovima. To je par ludaka. Ona je vođena tim fan grupama Tara i Mateja. Jedna teorija mi je da održava te fanove. Đedoviću nije odgovorila na pitanje da li bi ušla sa mnom u vezu da nije tu Mateje. Na silu pokušava nešto sa Matejom, dečka ne zanima. Njemu pocrveni vrat. Ne voli da bude u toj priči. Ne mogu da izvalim da li ona igra rijaliti sa mnom, da li sa Matejom... Najzdravije bi bilo da se povučem iz tog odnosa. Sa strane kad bih gledao, stvarno nisam normalan, ali sam svestan da sam normalan - dodao je reper.

- Malo bi bilo bolesno da mi čita pesmu za Mateju. Imamo dogovor da preda mnom ne spominje Mateju. Da se razumemo, kod Tare ništa nije slučajno - rekao je Ša.

- Krenuo sam lepo, bio sam ja, volim da se zezam, da bacam fore. Prošle godine sam se obrukao na jedan način. Ove godine, samim tim što se Tara tako izjašnjava, ja ispadam ludak i psihopata. Opet se brukam - dodao je reper.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.