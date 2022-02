ISPLIVAO SNIMAK: ŠA (42) POKUŠAO DA POBEGNE IZ ZADRUGE! Reper progonio Taru (21) po imanju, GUŠIO SE U SUZAMA pa rešio da IZAĐE!

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov nisu imali mira, pa su svoj odnos učinili turbulentnijim. Sve je počelo o raspravi zbog Tarinog bivšeg, Mateje Matijevića, a u cik zore posle suza, Ša je pokušao da pobegne iz Zadruge.

foto: Printscreen/Pink

- On je rekao da mu prijam iako taj odnos nema perspektivu, Nenad je drag i normalan. Meni prija zagrljaj. Kada je ušla Monika ja sam se sklonila ali posle sam shvatila da neću to da radim. Prija mi ovo dokle god je normalno. On je meni privalačan fizički i sve. Nije mi stran - počela je Tara.

- Ali Tara kako možeš to da kažeš kada se je*eš sa njim - rekao joj je Đedović.

- Meni on odgovora, ne padam u nesvest od ljubavi. Trenutno mi prija, dokle guramo guramo. Ja bih pristala na isti odnos ovakav, kada volim ja to tako radim - rekla je Tara.

foto: Printscreen/Pink

- Aha, ja kontam šta ovo znači, sad si indirektno rekla da bi opet bila sa Matejom. Sve sam razume. Ovo si prvi put rekla - vikao je Ša.

- Ne, ja sam rekla da mogu bila bi u prijateljskom odnosu, ja nemam snage. Ja da mogu ja bih bila prisna sa njim - pravdala se Tara.

- Molim, pa ti kažeš da bi sad bila sa njim i da bi imala se*s sa njim. Za mene možeš da budeš vazduh i to je to. Ja toliko lud nisam. Ona bi prstala sa Matejom na takav odnos, sad si to rekla - vikao je Ša.

- Ti si pristao na ovaj odnos Ša svesno - rekao je Stefan Karić.

- Mateja da hoće, Tara bi bila sa njim - ubacio se Janjuš.

- Ne mogu da trpim ovo, nisam okej sa glavom. Bio je pretres gde je Ša rekao da ostaje u odnosu sa mnom. Bilo je poniženje, ja bih pristala na takvu vrstu odnosa. Da ja osećam na ono što on oseća prema meni ja bih pristala na to... Ja sam se pogrešno izjasnila, govorim isto što i sada, a oni su zaključili da je to Mateja. Ko priča o njemu. Mateja i samo stavili tačku na naš odnos - pričala je Tara.

- A zašto ga spominješ, ako sam ja lud nije Đedović lud - rekao je Ša.

- Tara ispala ti je ta rečenica, svi su posumnjali i pomislili da je to Mateja, zbog toga je ispala da pometnja - rekao je novinar.

- Pa, šta treba da kažem, ja sam Ša lepo rekao da ako bude tema o mojim odnosima sa nekim, šta da kažem. On je rekao da kažem šta osećam - rekla je Tara.

- Ali ti si pričala ovde da voliš Mateju - rekao je Ša.

- Ja nisam prebolela taj odnos - plakala je Tara.

Nakon rasprave u emisiji sa Dinom Dizdarevićem, Ša je krenuo da uhodi Taru u spavaćoj sobi.

- Dođi, šta je sada - pitao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Želim da spavam - rekla je Tara nervozno.

- Sama si ovo tražila. Hoćemo li pričati sutra? Da čekam da ti budeš štela priđeš? - zapiskivao je Ša.

- Želim da spavam - bila je drčna Tara.

Zadruga 5 - Ša ne želi da ostavi Taru na miru, progoni je u stopu, ona odbija da priča sa njim - 20.02.2022. pic.twitter.com/PAm16NlE1f — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) February 20, 2022

Ša je ušao u pušionicu i uz cigaretu pustio ljubavne gorke suze koje mu već danima razaruju dušu, on je shvatio da ne može da podnese odbijanje Tare Simov.

Ša se razočarao u ljubav Tare Simov, od koje je stariji dvadeset godina, i uz gorke suze i cigaretu shvatio da ga ne voli, pa je krenuo da traži novi "tobogan" po imanju. Naime, on je pokušavao da nađe način da pobegne ali mu to nije uspevalo!

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, reper je u prethodnoj sezoni "Zadruge" skoro svaki dan ,određeno vreme, provodio na jednom krovu u ekonomskom dvorištu, zbog čega su ga zadrugari prozvali "tobogan". On se i ovog jutra našao na istom mestu, ali se posle jednog minuta razmišljanja, ipak vratim u Belu kuću.

Kurir.rs/S.M.

