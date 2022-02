DŽEHVIN BIVŠI OTVORIO DUŠU: Anđelo otkrio kako je upoznao ljutog rivala, sve o novoj devojci, a Mensura je OCRNIO (VIDEO)

Anđelo Ranković je u Rajskom vrtu govorio o dešavanjima u Beloj kući.

On je istakao da mu Stefan Mihić s kojim se posvađao nije drugar.

- Stefan i ja nismo drugari, mi se ne poznajemo, tj. znam ga kada je bio turistički vodič i to je to. On je prema meni ispao smrad, lagao je, pa se izvlačio. Nek je on živ i zdrav, ja ga neću komentarisati - rekao je Anđelo.

foto: Printscreen

- Mensur i Milica primećuju neke stvari u mojoj i Aninoj vezi, definitivno ih zanimamo. Ja njih ne komentarišem, ali sam opuštem, jer je to mudrije. Ja ne znam da li je Mensuru krvio što nije bio sa Anom, ali vidi se da je on jako iskompleksiran i sujetan. Njega nešto kopka, ali vidim da mu smeta jer ne može da mi prebaci jer se vidi da bi voleo da je bio sa Anom da bi mogao to da mi prebaci - rekao je Anđelo o Mensuru.

foto: Printscreen

- Okej smo, ali smo u nekoj imaginarnoj svađi. Mi se nismo ni posvađali, ali ne znam što. Ja da jurcam i da je zapitkujem što smo u svađi neću, ako ima problem, neka dođe da ga rešimo. Ja ništa uradio nisam, u vezi sam i to je to - rekao je Anđelo o vezi sa Anom.

