IZDVAJA SE OD DRUGIH DEVOJAKA, SPECIFIČNA JE! Car nije štedeo komplimente za NJU, a Rankovića nazvao MUTAVIM! (VIDEO)

Filip Car komentarisao je nominovane učesnike u Zadruzi, Anđelu Đuričić i Anđela Rankovića.

foto: Printscreen/Pink

- Anđela je specifična devojka. Po manirima i ponašanju se izdvaja od drugih! Ona može da me nasmeje, baš je simpatična. Kad je neko ljut ili besan, treba ga pustiti. Ona je ista kao i ja, mi smo device, specifični smo. po meni se izdavjaš od druhih baš. Tis e na svoj način pokušavaš izboriti za sebe, to mi je okej. Imaš prtostora da ideš na više frontova ali ti ne želiš, to poštujem! Mogla je o0na gde je htela, ali njen izbor je Mateja, to mi se viđa. Ne znam da li bi te ikada uvredio - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

Filip je zatim izneo mišljenje o Anđelu Rankoviću.

- Meni je Anđelo jako drag i dobar momak! Konmentariše sada, bolji je. Prošle sezone je izgledao kao da je mutav ali nije. Jako je elokventan, ispravan je, nemam šta da mu zamerim. Nikada nismo imali konflik i drag mi je. Dobro deluje na čoveka, zna da da dobar savet i ima pozitivnu energiju - iznosi Car, pa dodao:

- Ostaviću Anđelu, a poslaću Anđela Rankovića - zaključuje Car.

Kurir.rs/S.M.

