DALILA SE USRED EMISIJE RASPLAKALA! Dragojevićka videla snimak koji joj je naterao suze na oči: Filipa sam takvog ZAVOLELA (VIDEO)

"Gledanje snimaka" izazvalo je brojne emocije u rijalitiju, a pušten je još jedan ljubavni klip Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Njihova fan grupa napravila je snimako joj je Dalilu doveo do suza.

- Nemam komentar, hvala im, predivno je. Tek sam sad svesna koliko... Bolje da ništa ne pričam... Ja sam ovakvog Filipa zavolela. Ne želim da se ponavlja sve ono što je bilo prethodnih dana, volela bih da bude ovako kako je bilo - rekla je Dalila.

- To je ono što sam ja rekao, oni bi uspeli da su gledali sebe, da nisu dirali Dejana, da su uživali u svojoj ljubavi. Niko ne bi mogao ništa da im kaže. Vidi se, ne možete lagati jedno drugo. Napravili ste bljuvotinu od odnosa koji je mogao da bude lep, sami ste za to krivi. Kad je ljubav prava, ne može da vas poremeti komentar Mikija, Đedovića, Lepog Miće. Iz vaših ludila, strahova, ega napravili ste sr*nja. Dali ste jedno drugom šansu, pamet u glavu ovaj put. Lepo igleda, ali postoji mogućnost da bude sad ljubavni klip Cara i Maje, tebe i Dejana. Nije trebalo to da dozvolite. Pored poštovanja, na drugom mestu za uspeh veze potrebna je i tolerancija. Sa partnerom se svađaš da se ne bi desio neki problem, a ne nešto što se već desilo. Ne znam šta da im kažem - rekao je Miki Đuričić.

- Super su oba klipa. Ovo je lep dan, za lepe klipove. Ali juče u isto vreme, sediš ti tu, Dalila stoji ovde, kaže: "Nemoj ti meni da pričaš, znam šta ja osećam". Duguje mi da kaže: "Budala sam". Slažem se sa Mikijem. njihov najveći problem su nepoverenje i nesigurnost. To je neki štit. Generalno mi je drago što su u vezi. Možemo da ih mrzimo, volimo, ali oni se vole - dodala je Sandra Rešić.

