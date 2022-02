CAR MRZI DALILU, NJIHOV ODNOS JE BOLESTAN! Bivši zadrugar žestoko opleo po ljubavnom paru, drago mu je što se Dejan sklonio on NJE

Bane Čolak je važio za zadrugara koji je svakodnevno kometarisao odnose u Beloj kući bez ustručavanja.

U razgovoru za Pink.rs je otkrio svoje trenutno zdravstveno stanje:

- Iskreno još se nisam odmorio od Zadruge, jer se bavim problemom zbog kojeg sam napustio rijaliti. Trenutno se bavimo saniranjem, i hvala Bogu ide na bolje uz pravu negu i prave ljude, biće to sve okej - rekao je Bane.

Kako vidiš odnos Dalile i Cara, kako sada kada si van komentarišeš tu vezu?

- Taj odnos je bolestan. Iskreno imam utisak da Car mrzi Dalilu, kada ga vidim kako se ponaša, a ona koja prelazi preko tih stvari iz samo njoj znanog razloga. To je katastrofa, ja mislim da treba malo više da drži do sebe, ali obzirom na sve što je pokazala, shvatili smo da ona ne drži do sebe uopšte - surov je bio Bane.

Naravno tu su i Aleks i Dejan, kako vidiš sada Dejanovo ponašanje i da li misliš da njihova veza ima budućnosti?

- Iskreno sa jedne strane mi je drago zbog Dejana jer je ušao u tu priču, ali sa druge strane, poznavajući Aleks do sada i dosadašnjim rijalitijima, ona je neko ko voli kadar i voli rijaliti, plašim se da to nije samo priča, zbog Dejana mi je drago, jer se sklonio od Dalile i da je krenuo neku novu priču i da će se opametiti da ne pravi više gluposti koje je pravio - otkrio je Čolak.

