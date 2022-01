PRIČA DA JE ISPUNJEN A IMA 40 GODINA, PROPALI BRAK I NJEGOVA BIVŠA MI JE PISALA: Anđelo zaratio na krv i nož sa Ša, izvređao ga!

Rijaliti učesnici u Beloj kući zadrugari biraju najdvoličniju osobu u Zadruzi.

Anđelo Ranković iskoristio je priliku da prozove neprijatelja Nenada Aleksića Ša sa kojim danima ima trubulentan odnos zbog bivše devojke. Anđelo je uputio niz uvreda reperu.

foto: Printscreen

- Meni su najdvoličnije osobe one koje ne mogu da se gledaju očima, a u vezi su. Meni je Ša najdvoličnija osoba. On mene ne može da podnese i videlo se to više puta. Njemu je smetalo što je meni njegova devojka pisala a on se buni - rekao je Anđelo.

foto: Printscreen

- Ja imam karijeru od 25 godina - rekao je Ša.

- Ja imam fakultet, i nemam propali brak i ne pričam kako sam ispunjen, a imam 40 godina i nemam nikoga - rekao je Anđelo.

Kurir.rs/K.Đ.

