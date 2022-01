ANĐELO NAPRAVIO HAOS I SVE ŠOKIRAO Bacao drvlje i kamenje na Mensura i ŠA, podsmevao se Mihiću, a evo šta sprema jednoj ZADRUGARKI

Sandra Čaprić je sinoć zauvek napustila najgledaniji rijaliti šou program , kao i mogućnost da se bori za glavnu nagradu. U popularnij emisiji koja se tiče izbacivanja gostovao je i Anđelo Ranković koji je imao šta da kaže, kao i uvek.

Voditelj Darko Tanasijević je u šiša baru ugostio Anđela Ranković koji mu je oktrio sve o aktuelnim dešavanjima u "Zadruzi 5" kao i muvanju sa Anom Jovanović.

- Kakav problem Ša ima sa tobom ili ti sa njim - pitao ga je Darko.

- Nije mi čudno ovo, uvek sam bio trn u oku. Ja sam prošao ovo i prošle godine, on je super sa mnom, a onda dobjem blok od Tare, Ša ima problem sa mnom, ljubomoran je jer uvek nagoveštava da smo se Tara i ja muvali. On je posle onog plesa u "Zadruzi 4" bio sa njom. Definitivno ima problem, ali to je samo Tara. Nas dvoje smo imali komunikaciju zbog poslovne ponude. Ja ne želim da se družimo jer pokazuje da smo super, a ne mirišemo se - počeo je razgovor Anđelo.

- Mensur je iskomplekiran, dovoljno je što sto puta govori "ja". Meni je to prvi vid kompleksa, ja nemam šta da pričam o sebi u trećem licu. Kada se ulazi u kuću i izlazi iz nje, on lupa vrata da pokaže silu, a kada su voditelji tu onda polako. Ja to sve gledam, analizirao sam sve to tokom "Zadruge 1". Animozitet prema meni je taj, kada je trebao da priča o meni je rekao ovaj momak, a ne može da ne zna moje ima, tako da je to prva stvar. Jasno je svima da svako ko je zadovoljan sobom nema potrebu da to ističe, ja nemam potrebu da ustanem i kažem da sam ovakav ili onakav, a kada uđe neko ko ti ugrožava teritoriju onda puni sebi ego da je najbitniji i najjači. Ja to nikada nisam razumeo - pričao je Anđelo.

Što se tiče Mihića, on preti kao da je kriminalac, to je smešno. Ja sam zaslužio hvala jer je došao ovde, a mogao sam da ne pomognem. On je častio večeru, a ne ugostio. Ja sam tamo baš živeo, ja mu nisam ništa tražio, niti su ti lokali njegovi, on je rekao da je na njega, a meni menadžer rekao da je na njega. Ja častio konobara i to je to. On kaže da sam jeo i pio na njegov račun, a on samo častio jednu večeru, jer mi je dan pre tražio da mu sredim razgovor za ulazak ovde. Osim toga što je pričam ja treba da pokrenem biznis, on kaže da je on mene upoznao sa tim ljudima - ispričao je Anđelo.

Što se tiče Ane, ne znam, u izolaciji je. Ja neću sad tu da pravim neke romantične scene, očekuje se tako da neću da to bude nešto previše. Videćemo, biće spontano - priznao je Anđelo.

