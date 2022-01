TARA JE VEŠTICA, OMAĐIJALA ME! Ša šokira izjavama, ali tu nije stao, opleo po Dalili i Caru, priznao sve o vezi sa Monikom! VIDEO

Nenad Aleksić Ša je u "Zadrugu 5" ušao da bi pokazao pravu sliku o sebi ili je bar tako prvobitno pričao. Međutim, reper je doneo novu odluku da i ovaj put pogazi svoje dostojanstvo i pomirio se sa Tarom Simov.

foto: Printscreen/Zadruga

On je u toku sinoćnje epizode izbacivanja pričao sa voditeljem, a nominovane su Ana Jovanović i Sandra Čaprić, a kao što znamo, izbačena je Sandra.

Voditelj Darko Tanasijević je u šiša baru ugostio Nenada Aleksića Ša koji mu je oktrio sve o aktuelnim dešavanjima u "Zadruzi 5". kao i pomirenju sa Tarom Simov.

foto: Printscreen

- Meni je bitno da u glavi nisam napet. Zadrugari me ovaj put ne zanimaju, neću da se vezujem za ljude, radiću šta mislim da je pametno. Sinoć sam rekao da kada je Tara okej, sve je super, čim prebaci ja se iznervira. Od juče smo okej, ne znam, kada bi ovako ostalo, bilo bi nam banja... Ja sam na ulasku rekao da neću biti sa njom, ali kada mi priđe meni je lepo, prija mi. Posle žurke se ljubili, sad već ne znam. Mene druge devojke ne zanimaju, nemam pravi odgovor zašto nismo zajedno - otkrio je Ša.

- Ja sam napolju funkcionisao normalno, viđao se sa drugim devojkama. Kad je blizu mene, onda ćao, ili me manđija nešto ili je veštica, stvarno ne znam. Tara isto priča jedno, a ispada drugačije. Kada god ona laže, ja upadnem, a njoj to ne prija. Neću da ulazim sa ručnom ovde, pričam šta jeste i kako jeste... Ne znam zbog čega radi neke stvari, ona govori nešto što ne misli, ja je nisam jurio kao prošle sezone, mislim da joj prija moje prisustvo - govorio je Ša.

foto: Printscreen

- Što se tiče Mateje i Anđele, prija mi ta energija. Oni se ne hvale, normalni su i prija mi njihovo druženje. Ja ću se družiti sa njima, mada znam da kada izađemo napolje, od toga nema ništa. Ja sam bio u haosu kada sam izašao, trebalo mi je vremena da dođem sebi, a onda mi se neki ljudi nisu javili i tu su pokazali ko su. Ne idem srcem više. Što se tiče Marijane Zonjić, to je uvek bilo usput, stvarno ima mnogo žena lepih i kvalitetnih, moja simpatija iz Makedonije je ista kao Tara, Monika nije visoka ali je fit, crna, tako nekako moj fazon. Ne volim devojke sa velikim grudima, to je moj fazon. Ja sam i Tari pričao, ona mi je rekla da ako uđem u vezu sa Tarom da se više ne javljam - šokirao je Nenad.

- Što se tiče Anđela, tu je plićak u glavi, ne mogu o tome. Anđelo je cimao Taru po raskinu, to je inat, čist. Ja sam takav da se neke stvari ne radi, ako je moj drugar u vezi sa nekom devojkom, ja ne odgovaram na poruke i to je tako. Nema mi jačinu to što on priča. Šuplja priča. Ja nisam ljubomoran na njega - priznao je Ša.

foto: Printscreen

- Što se tiče Dalile i Cara, oni spavaju u krevetu pored mene, čas su okej, čas se posvađaju, oni su oboje svoji. Dalila je jaka žena, ima stavčinu, a i Car i tu će uvek biti rat. To je sve na silu. Dejan je okej sada, treba mu vremena, mislim da sa Aleks neće ući u odnos, ali i treba to da radi - rekao je Nenad.

- Mensur i Milica isto, on nju ludački voli, ona je mlada baš, Tara je za Milicu majka, Milica je dete, ima 17 godina, baš je klinka. To što joj se javio Tomović to govori o njemu, ona je mlada, ali Tara je posebna - ubedljivo je govorio Ša, pa pozdravio Pačiće:

Hvala na patki, kada izađem odužiću se sa još većom patkom - pozdravio je Nenad podršku Tare i Mateje.

(Kurir.rs)

