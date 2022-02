OPŠTI HAOS ZA CRNIM STOLOM! Osmakčić IZGOREO od besa, nastavio da PONIŽAVA Viki, Irma skočila na njega! PLJUŠTALE UVREDE! (VIDEO)

Zadrugari imali priliku da vide svađu Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović iz emisije "Gledanje snimaka".

Viki je dobila reč.

- Mi smo juče na reklamama krenuli napolje i Aleks nije htela da krene sa nama. U tom trenutku je došla Sandra, pa sam je ja podbola zbog neke svađe sa Mensurom. Ona je tu nešto provukla Marka, pa su počeli da se prepiru. Izašla sam napolje da šetam, a on je nastavio da se raspravlja sa Sandrom. On je posle ostao da se svađa, pa je izašao. Nisam htela da razgovaram sa njim, pa sam počela da se derem, amene je ostavio i nije hteo sam nom da se raspravlja. Ja se odričem svih honorara, samo nemojte da me pitate ništa - rekla je Viki, ali je prekinuo Marko:

- Ma znaš li ti šta te je žena pitala? Tebi ne radi mozak...Ja sam se raspravljao sa Sandrom. Kratko sam izašao, ona se durila. Nemam ja energije da je vraćam nakon rasprave. Taman sam ušao unutra i kako je prolazila ovde, ova (Irma) je dobacivala ovde. Poenta je da se naljutila i krenule su da se svađaju. Ja sam u karantinu bio veseljak, a Irma je slagala na kvadrat - rekao je Marko.

Irma Sejranić je dobila reč.

- On je prišao i rekao da me je muvao, nego da ja nisam htela. Ja sam rekla:" E moja Viktorija, on će da te ponižava, šta si sebi dozvolila". Nastavila sam da se raspravljam sa njim, pa mi je on rekao da imam preveliku mušku energiju. Meni je ona rekla da mi možemo šta hoćemo, ali ona na poziv ode i ima sve. On je ponižava na najgore - rekla je Irma.

- Je l' si ti normalna žena - pitala je Viki.

- Mene najviše nervira jedna stvar. Ovde ima rasprava milion, a da ja nisam ušao u raspravu sa ovim nebitnjakovićem, ne bi ni bilo ovoga. Nit je važna u mojoj priči, a ona je jedna budaletina i ništa više. Gadi mi se to što joj daje na značaju - penio je Marko.

- Ja ne mogu da verujem da si ti sebi Viki dozvolila da te on opet ponižava - rekla je Irma.

- To i meni radiš na reklamama, on us vađi, ti dodaješ - ubacio se i Car.

- Ti nisi ni zaj**ati, ku**etino jedna, je**o ti konj mater. Neko se je*e za pare, a ti za pesme - drao se Marko.

Sandra Rešić je dobila reč.

- Što se mene tiče, ja sam generalno problem u vezi Viki i Marko. On mene ne može da podnese zato što sam ja protvi njihove veze od početka i od kad je počeo da se ponaša kretenski. Sinoć nisam morala da uđem u raspravu. Ja sam sinoć mogla da pustim, ali pošto sam mu obećala da neće znati kad ću mu napraviti problem, ja sam to sinoć uradila i dokazala da mogu - rekla je Sandra.

