UNUKA PRIZNALA DA JE PROSTITUTKA, BABA JE BRANI: Viktorija je drugačija kod kuće, govori ono što NIJE! Porodica ne prihvata Marka!

Nakon višemesečnih turbulencija Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića u rijalitiju, strasti se i dalje ne stišavaju.

Njihov odnos iz dana u dan je sve burniji. Viki i Marko su obnovili ljubavnu romansu, a sada se povodom aktuelnosti iz ''Zadruge 5'' za Pink oglasila Viktorijina baka Regina.

- Njih dvoje su kao zaljubljeni jedno u drugo, jer su tamo i ne mogu da pobegnu jedno od drugog. Mislim da to ništa neće opstati, tako da je to skroz banalno. Kako mi kao porodica da gledamo na to što Markova porodica ne prihvata Viktoriju? S jedne strane ne prihvatamo ni mi njega. Kako da reagujemo, to je njihova stvar, mi se tu ništa ne pitamo. Ali njih dvoje nisu dobri jedno za drugo, zato što su isti i nisu dobri jedno po drugo - priča Viktorijina baka.

- Viktorija će se promeniti posle rijalitija, ona se sad izgubila tu totalno... Kamere, nije dugo videla ćerkicu, zatvorena je, sve je drugačije, teško funkcioniše, a kada izađe biće druga osoba. Ona uopšte nije takva kako se predstavila u rijalitiju - dodaje Regina.

Kada bi imala mogućnost da Viktoriji u nekoliko reči pošalje poruku, ona bi rekla:

- Kada bih mogla da je vidim rekla bih joj da se malo presabere, da se vrati na fabrička podešavanja i da bude ono što jeste, a ne da propagira gluposti i predstavlja ono što nije.

